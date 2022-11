Les energètiques insten el Govern a ampliar les ajudes a totes les tarifes de gas

El Govern ha posat en marxa un paquet milionari de mesures per abaixar la factura de gas de més de tres milions de llars. Un escut anticrisi que es bolca a contenir el preu de les tarifes regulades del mercat gasista, cosa que està provocant una allau de clients que demanen a les companyies el canvi a aquest tipus de contractes i que pot fer que el nombre de beneficiaris de les ajudes es dispari.

El pla de l’executiu preveu seguir limitant per llei les pujades que es poden aplicar als 1,5 milions de clients de la tarifa regulada de gas durant tot el 2023 i també la creació d’un nou tipus de tarifa que rebaixarà a la meitat la factura de 1,7 milions de llars que tenen calefacció central a la seva comunitat de veïns. El Govern calcula que destinarà 3.000 milions d’euros per cobrir el cost de les dues mesures, però es compromet a aportar tot el pressupost necessari per tapar el forat que provoquin finalment les mesures als comptes del sistema gasista i que es pot engrandir pel transvasament massiu de clients cap a les tarifes amb ajuda.

Les companyies del sector del gas alerten de les conseqüències de les mesures adoptades per abaixar només un tipus de tarifa. Un tomb en el negoci que ja s’està notant amb l’allau de sol·licituds per passar a les tarifes regulades, anomenades tarifes d’últim recurs (TUR) i que estan obligades a oferir els quatre grans grups energètics del sector (Naturgy, Endesa, Iberdrola i Totalenergies).

Des de les empreses gasistes s’avisa que el pla d’ajudes del Ministeri per a la Transició Ecològica, destinat només a les tarifes regulades, pot trencar el mercat i amenaçar l’estabilitat de les companyies que ofereixen tarifes al mercat lliure, així que posen pressió al Govern per prendre mesures per abaixar la factura de tots els clients i de tota mena de tarifes, no només d’una banda.

«Migració massiva»

La patronal Sedigás -que agrupa comercialitzadores, empreses de xarxes de transport i distribució i proveïdors del sector- adverteix de les conseqüències per al negoci de les compensacions dissenyades pel Govern, provocant una «migració massiva» de clients cap a les tarifes regulades, que ara tindran uns preus molt més baixos que els de mercat gràcies a les ajudes.

Davant d’aquesta situació de transvasament massiu de clients, que les companyies reconeixen que ja s’està produint, les gasistes defensen que la protecció arribi a tots els consumidors davant de l’escalada de preus. Sedigás celebra la rebaixa de l’IVA del rebut del gas del 21 al 5% almenys fins a finals d’any, però demanen retallar altres impostos de la factura com ja succeeix amb els consumidors de llum.

Les empreses gasistes reclamen una reducció del gravamen de l’impost especial d’hidrocarburs (IEH) fins al mínim que permet la Unió Europea. Actualment a l’impost d’hidrocarburs s’aplica un tipus al client domèstic i a la majoria dels industrials de 0,65 euros per cada gigajuliol (equivalent a 2,34 euros per cada megawatt hora equivalent). La normativa europea estableix un mínim per a tots els estats membres de 0,30 euros per gigajuliol (1,08 euros per megawatt hora).

Les petites energètiques independents, que no estan integrades en cap gran grup i que no estan habilitades per comercialitzar la tarifa regulada de gas, denuncien que la intervenció del preu del gas de les TUR per part de l’executiu posa en perill tot el negoci i directament la seva supervivència pel transvasament massiu de clients.

L’Associació de Comercialitzadors Independents d’Energia (ACIE) exigeix​al Govern adoptar mesures que serveixin per protegir dels efectes de la crisi específicament els consumidors vulnerables (com l’ajuda contemplada en el bo social tèrmic), només els usuaris que realment ho necessiten pels seus baixos ingressos. I reclama que, si l’executiu concedeix ajudes no només a col·lectius vulnerables, aquestes han d’afectar tots els clients i no només els de la tarifa regulada.

Des de l’associació de petites energètiques es proposa aplicar rebaixes als costos regulats de la factura del gas, mitjançant una reducció dels peatges i els càrrecs inclosos al rebut per finançar els costos de les xarxes de distribució i transports i altres mesures de política energètica. Rebaixant aquests peatges i càrrecs, aconseguirem reduir l’import de la factura de tots els clients i no només dels usuaris d’un tipus de tarifa. «Per salvaguardar els clients i evitar el tancament de comercialitzadores independents, ACIE posa de manifest la importància d’aconseguir que tots els consumidors de gas siguin igualment protegits, no només aquells que tinguin contractada una tarifa regulada», sentencia l’associació empresarial.