Twitter prepara un sistema de pagaments

Elon Musk ha detallat aquesta setmana alguns dels seus plans per transformar Twitter, entre ells la posada en marxa d’un sistema de pagaments a través d’aquesta plataforma i la possibilitat d’oferir altres serveis financers com ara targetes de dèbit i comptes bancaris.

Ho va fer en una conversa pública a Twitter Spaces, el servei d’àudio en directe de la xarxa social, en què va confirmar la seva intenció de convertir la plataforma en una mena d’«app per a tot» a l’estil de la xinesa WeChat -que ofereix missatgeria, pagaments i compres, entre altres coses-.

Musk va donar a entendre que, almenys inicialment, aquests serveis estarien disponibles només per als abonats a Twitter Blue, la subscripció de pagament que ara també donarà als seus abonats el tick blau abans reservat als comptes verificats.

Segons va explicar l’empresari, entre altres coses estudia que qui pagui els 8 dòlars mensuals que costa Twitter Blue pugui tenir l’opció d’enviar diners a una altra persona a Twitter i d’enllaçar el compte bancari amb la xarxa social. El següent pas, va assegurar, podria ser oferir comptes bancaris que donin alts interessos i més endavant es podrien incorporar targetes de dèbit o xecs, per exemple.

Algunes tecnològiques com Apple ja ofereixen actualment comptes d’estalvi, com també fan companyies especialitzades en pagaments digitals com ara PayPal. Musk té una important experiència en aquest àmbit, ja que va ser cofundador de X.com, una de les primeres plataformes financeres digitals, que després es va integrar a PayPal.

Paral·lelament, avui es va saber que Twitter va remetre la setmana passada documentació a les autoritats nord-americanes necessària per poder processar pagaments, segons una notificació vista per The New York Times.

A més, va confirmar que té intenció d’apostar més pel vídeo i de facilitar que els creadors de continguts puguin obtenir ingressos per compartir la feina a Twitter, tal com fan moltes altres plataformes.

Musk va dirigir la seva sessió a Twitter Spaces principalment als anunciants, després que diverses empreses hagin optat per paralitzar la seva publicitat a la xarxa social pels dubtes sobre el seu funcionament i el seu futur a les mans de l’home més ric del món.