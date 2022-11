Amazon planteja acomiadar unes 10.000 persones arreu del món, segons ha avançat el rotatiu nord-americà 'The New York Times'. La xifra representa un 3% de la plantilla fixa, i un 1% de la total, formada per 1,6 milions de treballadors. El gegant del comerç electrònic se suma, així, a l'onada d'acomiadaments a multinacionals tecnològiques que va començar el magnat sud-africà Elon Musk tot just haver comprat Twitter per 44.000 milions d'euros i que va continuar Mark Zuckerberg a Meta, la matriu de Facebook, Whatsapp i Instagram. L'anunci dels acomiadaments a Amazon es produeix a les portes de l'inici de la campanya de Nadal, una de les de més activitat de la companyia nord-americana.