El cotxe dièsel perd la partida davant l’elèctric

No fa tants anys, els cotxes diesel copaven la majoria de vendes als concessionaris. Aquest any, a Girona, no representen ni el 10% de les matriculacions de vehicles nous. De fet, per primer cop a la història es venen més cotxes 100% elèctrics. De gener a octubre s’han matriculat 913 cotxes elèctrics a la província, un 29,69% més en comparació amb el mateix període de 2021, quan es van vendre un total de 704 vehicles elèctrics. Suposen un 10,7% dels vehicles que s’han venut a la demarcació durant aquest 2022, un punt per sobre dels cotxes dièsel, segons les dades de la patronal Faconauto.

El viratge del mercat automobilístic gironí cap a vehicles més sostenibles es nota també en el mercat dels híbrids. Fins a finals d’octubre s’han venut a Girona 2.825 cotxes híbrids, un 19,91% en comparació amb el 2021, essent la segona província catalana on més creixen les matriculacions d’aquest tipus de vehicles, només per darrere de Tarragona. De fet, la venda de cotxes híbrids tenen un gran pes en els concessionaris de la demarcació de Girona. Enguany, un 33% dels vehicles que s’han venut a la província son híbrids. Els concessionaris gironins tan sols han venut més cotxes de gasolina, concretament 3.886, un 45,56% sobre el total.

Els cotxes de gasolina i gas-oil suposen poc més de la meitat de les vendes totals de vehicles a la demarcació fins a finals del mes d’octubre. Les matriculacions dels cotxes dièsel registren una davallada del 25,2% aquest 2022 respecte a l’any passat. La venda dels de gasolina també han baixat, tot i que en menor mesura (-25,20%). La resta de combustibles (elèctrica, híbrid o de gas) ja representen un 44,74% de les matriculacions a la demarcació, un 24,38% més respecte al 2021.

L’1 de gener de 2023, determinats espais i establiments públics estaran obligats a tenir punts de recàrrega de cotxes elèctrics de manera obligatòria.

Un dels factors que acabarà d’impulsar el vehicle elèctric serà l’increment dels punts de recàrrega. Fa ara un any, el Govern central va aprovar el decret 29/2021, que incorpora moltes novetats per a agilitzar les vendes en un país que segueix a la cua d’Europa en la matèria. Una de les mesures més importants consisteix en el fet que, per a l’1 de gener de 2023, determinats espais i establiments públics estaran obligats a tenir punts de recàrrega de cotxes elèctrics de manera obligatòria. L’objectiu és que per a llavors s’arribi a les 100.000 connexions, alguna cosa que sembla poc probable, atès que en l’actualitat a Espanya hi ha menys de 20.000.

Aquest decret obliga a instal·lar punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en aparcaments de supermercats, hotels, restaurants, centres comercials o edificis no residencials de tipus privat, com són els garatges públics i els centres de treball.

La norma precisa amb detall quants punts de connexió haurà de tenir cada instal·lació. Per exemple, els edificis no residencials privats, sempre que siguin d’accés públic i tinguin més de 20 places, hauran de tenir un carregador per a cada 40 places d’aparcament. Quan una d’aquestes instal·lacions superi les 1.000 places de pàrquing, llavors serà obligatori un punt de recàrrega per cada 100 places.

En el cas dels edificis de l’Administració General de l’Estat (els dependents del Govern), el barem és encara més exigent, perquè aquells que tinguin més de 500 places hauran de tenir una connexió per cada 20 places.

Les gasolineres, també

Destaca l’apartat relatiu a les gasolineres, que també estaran obligades a instal·lar un punt de càrrega ràpida. Les estacions de servei amb vendes superiors als 10 milions de litres de gasolina i gasoils en 2019, hauran de tenir com a mínim un punt de recàrrega potencial igual o superior als 150 kW. A Espanya, hi ha més de 200 gasolineres que es trobarien en aquesta situació.

Aquelles estacions de servei de menor grandària, però que tinguin vendes superiors als 5 milions de litres de gasolines i gasoils en 2019, hauran de tenir un punt de recàrrega de potència igual o superior a 50 kW. Aquesta mateixa obligació tindran les gasolineres que tinguin vendes inferiors a 5 milions de litres, però que liderin les vendes a la província, illa o ciutat autònoma en la qual es trobin, sempre que no hi hagi altres gasolineres amb vendes superiors a cinc milions.

Un apartat interessant que inclou el citat decret és el relatiu a les ajudes que existeixen per a dur a terme aquestes instal·lacions. Els ajuntaments podran aplicar bonificacions fins al 50% de l’Impost de Béns immobles (IBI), fins al 50% en la Quota Municipal en locals afectes a activitat econòmica i fins al 90% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

A més, per a agilitzar la implantació, la instal·lació dels punts de recàrrega queda eximida de l’obtenció prèvia de les llicències d’obres, de funcionament o d’activitat, de caràcter mediambiental o similars; bastarà una simple declaració responsable del titular.

El Govern invertirà 525 milions d’euros procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per a digitalitzar les xarxes de distribució d’electricitat. Aquesta quantitat es repartirà entre les empreses distribuïdores d’una forma proporcional a la seva representativitat fins a 2023. Els potencials beneficiaris hauran d’implantar eines digitals de millora d’atenció al consumidor, incloent-hi seus electròniques per a gestionar expedients relatius a l’accés i la connexió d’instal·lacions d’autoconsum i de punts de recàrrega.

Iberdrola inverteix a Girona

Aquesta mateixa setmana Iberdrola va anunciar que ha aconseguit un acord amb Q8 Energy Red per instal·lar carregadors de vehicles elèctrics a totes les estacions de servei gestionades per Q8 (Grup Kuwait Petroleum) a Espanya. A les comarques gironines, aquests nous punts de càrrega estaran als establiments de les Preses, Bisbal d’Empordà, Blanes, Lloret de Mar, Les Planes d’Hostoles, Ripoll, Juià i Sant Esteve d’en Bas.

Aquests carregadors d’alta potència permetran als clients carregar els seus vehicles en menys de 30 minuts amb energia 100% verda procedent de fonts d’energia renovables, segons detalla la companyia.

Iberdrola assegura que la creació de nous punts de càrrega es tracta d’una «aposta per accelerar l’expansió de la xarxa de recàrrega pública ràpida que permeti impulsar la mobilitat sostenible a les principals vies».

El retard en el lliurament impulsa la segona mà

La demanda creixent de cotxes electrificats ha coincidit amb una disminució de l’oferta notable, a causa dels retards en la fabricació i lliurament d’aquests tipus de vehicles.

El coll d’ampolla és inevitable. Les tensions han donat com a resultat un increment del 31,5% en el preu del vehicle elèctric d’ocasió. El preu mitjà d’oferta d’aquesta mena de propulsions va créixer el doble que el de la combustió tradicional, que es van conformar amb un 16%.

Des de coches.net han analitzat les 6.328 unitats de cotxes elèctrics venudes fins a juny i, per tram d’antiguitat, els models de menys d’un any han estat els més reeixits amb un 43,2% de la quota.

Tal com asseguren des del portal de compravenda, la demanda en línia del cotxe elèctric de segona mà s’ha duplicat al llarg d’aquest primer semestre de 2022.

Quant a models, el Renault Zoe se situa al capdavant del mercat dels cotxes elèctrics de segona mà, amb una quota del 14,9%. El segueixen els urbanites Smart ForTwo i BMW i3 amb un 10,1% i un 7,1% de les vendes. En el top 10 trobem altres icones de la mobilitat zero emissions, com el Tesla Model S, en sisena posició, o el Model 3, que és desè.

Descomptes en la compra

A ningú se li escapa que comprar un cotxe elèctric és car. Molt més car que adquirir un cotxe de combustió de similars característiques. Però una vegada adquirit, la veritat és que ofereix importants avantatges econòmics enfront dels seus rivals de gasolina o dièsel.

Aquesta circumstància fa que molts facin números per a veure si els surt més rendible un elèctric, començant per la seva compra. Com hem dit, són sensiblement més cars que els de combustió, però alhora són els únics que tenen ajudes oficials. Amb el Pla Moves III, es pot rebre una ajuda màxima de 7.000 euros si es lliura un vehicle vell a canvi (o 4.500 si es porta cap altre al desballestament). Això sí, el cost total no pot superar els 45.000 euros i ha de ser nou, de rènting o de km0, però no de segona mà.

També ajudes per als PHEV o híbrids endollables. En aquest cas la subvenció serà de 5.000 euros si es lliura un de vell (de set anys o més) i de 2.500 si no es fa. A més, també hi ha ajudes per a cobrir els costos d’instal·lació del punt de recàrrega a casa, que poden ser de fins al 80% del total.

A més, i igual que tots els vehicles que emeten menys de 120 grams de CO₂ per quilòmetre, els BEV estan exempts del pagament de l’impost de matriculació. Segons assenyala cleverea, empresa d’assegurances en línia per a automòbils i motos, representa un gran estalvi, ja que es tracta d’una taxa que pot aconseguir el 14,75% del valor de l’automòbil.

Al seu torn, els elèctrics gaudeixen de rebaixes en l’impost municipal de circulació, de fins al 75% en ciutats com Saragossa, València, Madrid o Barcelona, encara que són fins i tot més altes en altres localitats.

Estalvi en combustible

Sense cap dubte el principal estalvi dels cotxes elèctrics té a veure amb el seu ‘proveïment de carburant’. Malgrat la gran pujada de l’electricitat en els últims mesos, carregar les bateries d’un cotxe elèctric continua sent infinitament més barat que omplir un dipòsit de gasolina o dièsel. Això sí, per a notar realment aquest estalvi en la càrrega d’electricitat del cotxe ha de ser a casa, ja que els llocs públics a més d’escassos, són substancialment més cars que les estacions de càrrega particulars.

Prenent com a referència un SUV del segment C de gasolina que fa 50 quilòmetres diaris, el cost diari de combustible rondaria els 8 euros, mentre que per a un elèctric de similars característiques, el cost pot estar fins i tot per sota d’1 euro al dia (si carreguem el vehicle amb una tarifa superval) i 3,5 euros al dia si es carrega en hora punta o en un punt de recàrrega pública econòmic. I això al cap de l’any és molt, però que molts diners.

Fin si tot seri amillor pels híbirds. Un estudi elaborat l’any passat per l’OCU en col·laboració amb la Fundació Europea del Clima afirma que si els híbrids endollables s’usen almenys un 70% en manera elèctrica (amb un cost aproximat de 4 €/100km), acaben costant 3.000 euros menys que un vehicle amb motor de gasolina (9,5 €/100km). A més, contaminen bastant menys.