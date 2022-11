La marca paperera Oxford amb seu a Flaçà s'ha expandit a Mèxic amb l'objectiu de posicionar-se a l'Amèrica del Nord. L'arribada a Mèxic s'ha fet amb els productes European, una marca germana d'Oxford, a través d'un acord de distribució amb Office Depot, HEB i Walmart (tres cadenes especialitzades en papereria de gran format). A finals d'any, l'empresa preveu exportar més productes a Mèxic com ara una col·lecció de llibretes de disseny i una gamma de llibretes cosides sense espirals. Amb l'arribada d'Oxford a Mèxic, l'empresa gironina ha tancat una facturació de 14 milions d'euros en exportacions. A més, la venda a l'exterior ha crescut un 70% respecte al 2021, quan la facturació era de 8,3 milions d'euros.

L'empresa gironina Oxford és líder en el sector paperer a Espanya i Portugal i pertany al grup multinacional francès Hamelin Brands, que el 2021 va facturar prop de 400 milions d'euros. De tots ells, uns 40 milions provenen de la gironina Oxford. A més, la paperera gironina ha facturat 14 milions d'euros només en exportacions aquest any. Es tracta d'un 70% més respecte a l'any passat, quan la facturació en exportacions va ser de 8,3 milions d'euros.

Amb l'objectiu de posicionar-se a l'Amèrica del Nord, Oxford ha entrat en el mercat mexicà. Els productes es podran trobar en 250 punts de venda i suposaran una facturació 1,5 milions més. De moment, a Mèxic hi venen els productes de la segona marca d'Oxford, European, a través d'un acord de distribució amb les grans superfícies d'Office Depot, HEB i Walmart.

Les carpetes, estoigs i recanvis que s'hi venen són d'una gamma de qualitat alta i utilitzen el paper Optik Paper, que es pot digitalitzar a través d'una aplicació que han desenvolupat els mateixos fabricants d'Hamelin Brands. A finals d'any també començaran a exportar una col·lecció de llibretes de disseny d'edició limitada i una gamma de llibretes cosides sense espirals.

El director general d'Oxford, Josep Buixeda, ha explicat que "tots els productes" que es venen a Mèxic "es fabriquen a Flaçà". Per això l'entrada a l'Amèrica del Nord ha suposat un "creixement rellevant" pel negoci del grup. A la planta gironina hi ha 120 treballadors. Aquest any han invertit 3 milions d'euros en millores de producció i logístic, han ampliat les instal·lacions (a la zona de magatzem i a la de producció) i a finals de novembre també remodelaran les oficines.

De fet, la fàbrica de Flaçà és la més important que té el grup especialitzada en llibretes amb espiral. Les altres són a França, Alemanya i Polònia. El producte estrella és la llibreta amb espiral i amb fulls de colors. De fet, l'empresa assegura que cada segon venen una llibreta Oxford.

Ara, el director general assegura que també estan treballant per endinsar-se en el mercat de l'Amèrica del Sud, però encara no tenen res tancat.