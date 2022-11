La taxa anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) confirma la tendència a la baixa i per tercer mes consecutiu va caure fins a situar la seva taxa anual en el 6,8%, 1,7 punts menys que al setembre, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i tractar-se d'una taxa encara elevada, és la més baixa des del gener d'aquest any, quan aleshores va ser del 5,9% i va començar a escalar fins a tocar sostre al juliol, amb un 10,3%. Pel que fa la taxa mensual va ser del 0,1%. Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC es va reduir en 1,6 punts, fins al 7,3% influït per l'electricitat, el gas, el vestit i el calçat que van contribuir a moderar els preus. Per contra, van pujar els dels aliments i begudes no alcohòliques.

A Catalunya, també es replica la tendència a l'alça dels preus dels aliments i les begudes no alcohòliques. A l'octubre, van pujar 1,1 punts més respecte al setembre, fins al 14%, i assoleix la taxa més alta de la xifra històrica, que es remunta al 2002 quan l'INE va començar a recollir les dades de la inflació per comunitats. Al conjunt de l'Estat, l'increment va ser d'un punt, fins al 15,4% i també registra la xifra més alta des d'aquell any. Si s'analitza més al detall el cistell de consum, es dispara el preu del sucre (+36,5%), de les llegums i les hortalisses fresques (+24,6%), de l'oli i els greixos (+22,6%) i de la llet i els productes làctics (+24,9% i 18,8%, respectivament). Pel que fa les carns, la de vaca puja un 13%, l'ovina ho fa un 10,2% i la de poc un 10,1%, mentre que el preu del pa s'enfila un 10,8%. Pel que fa a la resta de categories, també destaquen els increments en els transports (8,3%), els mobles, articles de la llar i els articles per al manteniment de la llar (+8%) i en els restaurants i hotels. (+7%). L'únic apartat on registra un descens dels preus és en les comunicacions (-2%). Al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC al mes d'octubre es va situar en el 7,3%, és a dir, 1,6 punts menys que la dada del setembre. Pel que fa la taxa mensual, va ser del 0,3% mentre que la taxa anual subjacent es va mantenir en el 6,2%. Per comunitats autònomes, l'IPC va reduir la seva taxa anual en totes les comunitats autònomes. Els majors descensos es van produir a La Rioja, Castella-La Manxa i castellà-Lleó, amb baixades de 2,1; 2 i 1,9 punts, respectivament. Per contra, els menors descensos es van produir a Canàries i Cantàbria, amb 1,2 punts cadascuna.