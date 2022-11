Sense talls de carreteres, ni piquets, ni manca de subministraments. Així va començar ahir l’aturada indefinida de transportistes autònoms convocada per la Plataforma en Defensa del Transport, segons van coincidir les diferents fonts consultades. Tot el focus de les protestes es va concentrar a Madrid, on diversos centenars d’autònoms i petits empresaris es van manifestar davant del Ministeri de Transports i van augurar al Govern un «Nadal molt fosc si no es compleix la llei», segons el portaveu de la Plataforma, Manuel Hernández.

Concentrats els transportistes en peu de guerra a la capital, els conductors que sí que van optar per treballar van transitar per carreteres sense protestes i centres logístics sense piquets. La intervenció de la policia va ser mínima davant d’uns incidents excepcionals. A Catalunya, l’afectació va ser insignificant. El trànsit per carreteres va ser l’habitual de qualsevol dilluns i des del Servei Català de Trànsit no van registrar cap incident relacionat amb la protesta de conductors. A Mercabarna, eix habitual dels piquets durant l’aturada de fa sis mesos, van afirmar que van operar durant tot el dia amb absoluta normalitat i que els camions van entrar i van sortir sense cap problema.

Fonts del mercat majorista de la capital catalana van explicar que el trànsit de mercaderies durant el cap de setmana va ser l’habitual, ni més ni menys. Això indica que els majoristes no van fer cap recollida de provisions davant les expectatives que l’aturada els pogués provocar problemes de subministrament. Comportament diferent del viscut el passat març, quan les empreses sí que van comprar de més durant els dies previs davant la previsió de problemes en l’arribada de mercaderies.

Des del Ministeri d’Interior es va qualificar la jornada de normal i només van reportar accions aïllades. Diverses identificacions a Sales (Astúries) i Oviedo, a la localitat del Provencio (Conca) es van produir punxades a les rodes de tres semiremolcs d’una empresa i la Guàrdia Civil va haver de fer un total de 13 escortes a combois. Durant les primeres hores del matí hi va haver dos incendis presumptament relacionats amb l’aturada, un de pneumàtics a Algesires i un altre de quatre tractors a Cantàbria; segons informa Juanjo Fernández.

La reivindicació principal dels convocants era un pla d’inspeccions a les carreteres per garantir que els petits transportistes no són enganyats pels grans i acaben treballant a pèrdues. Ana María de Miguel i Carlos Bravo, un matrimoni madrileny amb un camió cadascun que transporta contenidors marítims amb tota mena de càrrega (alfals, ferralla, tractors, cotxes, palla, pinso, entre molts altres exemples) expliquen que l’Estat fa un càlcul del que costa el camió per quilòmetre, però el que cobren no arriba a aquest mínim. «L’Estat diu que costa 1,60 euros carregat i 1,30 euros en buit, però em paguen 0,98 euros més el diferencial del preu del gasoil que portaria a un total d’aproximadament 1,15 euros. El client final sí que paga a 1,60 el quilòmetre, però jo en rebo 1,15», protesta Bravo. «La llei diu que com a mínim he de cobrar 1,60, però no es compleix perquè no hi ha inspeccions. Em diuen que denunciï, però si ho faig me’n vaig al carrer», afegeix.

Sense suport de cap patronal

L’aturada ha estat convocada per la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport, que després de focalitzar les forces durant el primer dia de protesta a la ciutat de Madrid optarà per tornar a descentralitzar les protestes a tot Espanya. El que es pot traduir en més incidències. Segons càlculs de l’OBS Business School, en cas de provocar bloquejos generalitzats, les pèrdues per part de comerços i distribuïdores podrien arribar fins als 600 milions d’euros diaris. Totes les patronals han donat l’esquena a les aturades.