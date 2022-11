L’auditori Josep Irla va ser l’escenari de la gala dels Premis E-TECH 2022, organitzats per l’AENTEG. Durant la jornada es va fer entrega de vuit guardons, entre els premiats estava el CEO de la Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, que va rebre el Premi Referent E-TECH 2022, per la seva trajectòria i compromís amb Girona.A més, el projecte eVisió, de la Fundació Salut Empordà i Eurecat va obtenir el Premi a la millor iniciativa en l’administració local, per un test de visió que ajuda els pacients a tenir cura de la seva vista sense haver-se de desplaçar. Condor va guanyar el Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC per un projecte que facilita la recepció de denúncies. El Premi a la millor estratègia de màrqueting digital va ser per l’estratègia per a Roser Group de BizMarketing, per millorar la presència en línia de la marca. Bio-farma.es va guanyar el Premi Internacional E-TECH per un Marketplace de parafarmàcia en línia que empra intel·ligència artificial. El Premi al projecte tecnològic emergent va ser per Tensor Medical per un Spin-off que desenvolupa biomarcadors d’imatge radiològica basats en intel·ligència artificial per al diagnòstic i monitoratge de malalties neurodegeneratives. Finalment, Noupunt 360 va rebre el Premi BBVA a la millor iniciativa en la digitalització de l’empresa per una solució virtual, immersiva i interactiva per realitzar fires i esdeveniments.