Les daDes. En xifres absolutes, si l’any passat la despesa de les llars pujava a 153.000 milions d’euros, en cas que la inflació i el ritme de consum mantingués el nivell actual, el desemborsament superaria aquest any els 182.000 milions. Segons Fedea, el 2021 les llars més vulnerables ja absorbien més d’un terç del consum destinat a aliments i energia. Aquestes llars suposen pràcticament la meitat del nombre total de famílies que hi ha a Espanya. La despesa mitjana de cada llar guarda proporció amb el nivell d’ingressos. Per exemple les llars de rendes més baixes dediquen més del 20% del seu pressupost de despeses a aliments, mentre les de més nivell adquisitiu destinen el 12,5%, segons dades de l’INE del 2021. Si es tenen en compte totes les despeses essencials les famílies més modestes van dedicar aquests conceptes al voltant del 65% dels seus pressupostos.