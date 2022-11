L'assemblea general ordinària del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques ha ratificat Lluís Font com a nou president de la corporació. Font, que formalitzarà la composició de la nova junta el pròxim mes de gener, té com a objectiu per als propers anys fer créixer i enfortir la col·legiació gironina, amb la consolidació de serveis i la incorporació de nous agents autònoms i d'altres perfils professionals vinculats a l'activitat comercial de les empreses, segons detallen des del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona.

El nou president assegura que "estar col·legiat facilita el creixement empresarial, sobretot si ets agent autònom i encara més si ets jove i comences a fer-te un lloc en el mercat". "Les empreses necessiten agents comercials formats i la col·legiació és una garantia", destaca. Lluís Font compta amb una llarga trajectòria vinculada estretament a la col·legiació gironina. S'hi va adherir l'1 de maig de 1976. Al cap d'un any aproximadament, qui era aleshores president del col·legi gironí, Joaquim Ruhi, el va proposar per incorporar-se a la Junta de Govern. Des de llavors ha ocupat diferents càrrecs.