L'organisme tributari de la Diputació de Girona, Xaloc, ha obert una oficina a Olot aquest dijous. Es tracta d'un equipament que s'encarrega de la gestió tributària i recaptació de la comarca i que fins ara tenia les instal·lacions al Consell Comarcal de la Garrotxa. Avui dia els 22 municipis de la comarca han delegat a Xaloc alguna de les competències en gestió tributària, gestió de multes o inspecció. De fet, durant la primera meitat de l'any, l'oficina garrotxina ha gestionat 5.696 sol·licituds, entre les telemàtiques, les presencials i les telefòniques. La nova oficina està al carrer Bisbe Lorenzana número 26. Els ciutadans podran adreçar-se a aquesta nova seu o qualsevol altra de la demarcació.

En un moment en què s'impulsa l'administració electrònica i l'ús dels tràmits telemàtics, l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Girona (Xaloc) ha inaugurat aquest dijous una nova oficina a Olot. Ho fa per conviure entre tràmits telemàtics i gestions presencials descentralitzades. L'objectiu és que qualsevol ciutadà pugui fer els tràmits des de casa, però aquells qui ho prefereixin fer-ho presencialment no hagin de desplaçar-se fins a Girona.

Una mostra d'aquesta descentralització és el repartiment d'oficines que té xaloc a la demarcació. Avui dia n'hi ha onze en funció dels serveis que cada municipi té delegats a aquest organisme. A la comarca de la Garrotxa tots els ajuntaments han delegat com a mínim una de les competències de gestió tributària.

De fet, entre l'1 de gener i el 31 de juliol del 2022 es van atendre 5.696 sol·licituds a la Garrotxa. La gran majoria d'elles eren per via telemàtica i telefònica i 1.181 han estat ateses personalment. Ho feien en l'espai que tenien dins del Consell Comarcal de la Garrotxa des del 2010, però ara Xaloc ha optat per traslladar-se a unes oficines pròpies al carrer del Bisbe Lorenzana número 26. L'horari serà de dilluns a divendres de nou del matí a dues del migdia.