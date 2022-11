Escrivá estudia apujar les quotes dels sous més alts un 30% durant 30 anys

La reforma de les pensions dissenyada pel ministre José Luís Escrivá avança des de fa dos mesos entre bastidors. Sense reunions formals, l’equip del titular de la Seguretat Social es reuneix des del setembre per separat amb patronal i sindicats per acostar posicions i intentar redactar un primer esborrany conjunt amb el qual modificar l’actual normativa en pensions. I un dels pilars que Escrivá pretén introduir-hi és l’augment de les cotitzacions socials als salaris més alts, cosa que es coneix com les bases màximes. Aquestes estudia augmentar-les un 30% al llarg dels propers 30 anys, segons diferents fonts presents en el diàleg social.

Des de la Seguretat Social no entren a valorar xifres concretes i insisteixen que formalment encara no s’ha presentat cap proposta. «S’està parlant de pujada gradual i no parlem de percentatges molt elevats. Són escenaris que estan a debat en aquests moments», afirmen fonts del ministeri.

Aquest bloc de la reforma de les pensions promès a Brussel·les preveu dues mesures. D’una banda, eliminar l’actual límit a les prestacions màximes i les seves bases de cotització, per així apujar les pensions per als treballadors que avui tenen salaris més grans, alhora que s’obliga les seves empreses a contribuir més. I, de l’altra, modificar el sistema de càlcul de les futures prestacions per augmentar els anys tinguts en compte, així com introduir algun mecanisme compensatori per beneficiar els treballadors amb pitjors carreres professionals.

Sobre el primer punt, Escrivá prepara l’oferta formal que traslladarà els agents socials una vegada els torni a asseure en una taula. De moment les reunions tripartides estan suspeses fins que la patronal celebri els seus comicis el pròxim 23 de novembre. Oficialment aquest no és l’argument, però no hi ha hagut trobades presencials des del 12 de setembre -el 21 de setembre va començar formalment la carrera electoral a la CEOE- i aquesta setmana no està prevista cap reunió.

Aquesta oferta parteix d’un increment de les bases màximes del 30% de manera gradual durant els propers 30 anys i, a més, cada any pujaran el que pugi l’IPC. No és una xifra tancada, ja que els sindicats pressionaran perquè pugin més i les patronals perquè pugin menys. Els primers marquen la línia vermella en un augment del 50% en aquest període.

I és que actualment una empresa no cotitza íntegrament pel salari dels empleats més ben remunerats. A partir dels 4.139,40 euros mensuals la companyia deixa de cotitzar per això, cosa que deixa un volum de 35.000 milions d’euros anuals en salaris que no aporten a l’erari públic, segons dades de la Seguretat Social avançades per eldiario.es.

L’altra derivada d’aquesta modificació és l’augment de la pensió màxima, actualment topada en 2.819,57 euros (l’any que ve seran 3.059,23 euros). És a dir, a partir de certa quantitat els treballadors amb més salari no cobren més pensió i es queden en aquesta xifra. Aquí el full de ruta del ministre passa per incrementar la pensió màxima de manera progressiva durant els propers anys, amb la idea d’apujar l’actual import entre un 15 i un 25%. Aquest component de la reforma implicarà una despesa més gran per a les empreses i aquí el suport de la CEOE es presenta com a difícil.

Ampliar el període de còmput

I l’altra pota del pla dissenyat per Escrivá és modificar el sistema de còmput de les prestacions futures. Actualment la pensió es calcula tenint en compte els darrers 25 anys cotitzats pels treballadors. Una franja d’edat que es va ampliar a la reforma de les pensions del 2012 i que aquest any ha entrat plenament en vigor. Aquí des de l’equip d’Escrivà han ponderat diferents opcions, com ara passar de 25 a 28 anys, però amb l’opció de descomptar el pitjor any entre els cotitzats. Una altra via seria arribar als 30 anys, amb l’opció de descomptar-ne dos.