ENGINYERS GI, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, va atorgar ahir el premi de Prevenció de Riscos Laborals a la planta de Sarval Bio-industries de Sant Esteve d’en Bas. L’empresa va rebre el reconeixement perquè al llarg dels últims vint anys ha fet una aposta ferma per la prevenció i la seguretat Industrial, com la integració de la seguretat a tots els nivells de l’organització, la formació continuada de tots els treballadors o el compliment de tota la normativa d’aplicació, tant laboral com industrial, segons van detallar des del Col·legi.

A més, pel que fa al premi a l’enginyer destacat per la seva labor en el camp de la prevenció de riscos laborals va ser concedit a Francesc Girona, que, format com a enginyer tècnic industrial en l’especialitat de química, es va especialitzar en la prevenció de riscos, activitat que ha exercit des de 1991 de forma continuada.