L’economia gironina no recuperarà els nivells precovid fins al 2023

La demarcació de Girona va registrar un augment del valor afegit brut (VAB) del 6,9% el 2021, tan sols per darrere de Tarragona, on la pujada va ser del 7,4%, segons l’Anuari Econòmic Comarcal 2022 del BBVA, elaborat pel catedràtic d’economia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director de l’estudi, Josep Oliver. Tanmateix, l’economista apunta que veu «molt difícil» que Girona i Tarragona puguin retallar la diferència del 8% del valor afegit brut perdut respecte el 2019 aquest mateix any, ja que són els que tenen «més camí per córrer» i preveu que no recuperaran els nivells precovid fins al 2023.

En la presentació de l’anuari de l’any passat, Oliver, apuntava que l’economia gironina recuperaria nivells prepandèmics el 2022 si les noves variants de covid-19 no obligaven a aplicar noves restriccions. L’economista remarcava que la pandèmia havia tingut un impacte «especialment sever» a la demarcació, sobretot a les comarques de costa per la dependència del turisme i el sector de serveis. En aquest sentit, l’anuari d'enguany destaca que en l’àmbit dels serveis Girona va créixer 7,8 punts, només superada per les Terres de l’Ebre (8,6%), les Comarques de Muntanya (8,0%) i el Camp de Tarragona (7,9%), i amb el mateix registre que les Comarques Centrals (7,8%), aquestes demarcacions recullen la més notable recuperació dels serveis vinculats a activitats turístiques. Per a Oliver, l’àmbit del turisme és el que reflecteix de manera més clara «la dualitat entre el creixement fort, però insuficient» del VAB a Catalunya, i destaca que, tot i que tots els indicadors mostren una recuperació d’un 70% i un 80% del sector, les caigudes el 2020 van ser del 90%, una mica difícil de remuntar, sota el seu parer. El VAB creix més que la mitjana Totes les comarques gironines, a excepció de la Cerdanya (+5,2%), van registrar un creixement del VAB per sobre de la mitjana catalana (+5,8%). El Gironès (+7,7%), Baix Empordà (+7,4%) i Pla de l’Estany (7,2%) son les comarques de Girona amb un major creixement. Les segueixen la Selva (6,7%), el Ripollès (6,2%) i l’Alt Empordà i la Garrotxa (ambdues amb un augment de 5,9 punts). El sector serveis és el que més va créixer el 2021 pràcticament a totes les comarques de Girona. Tan sols van ser excepció la Garrotxa on la indústria va registrar una pujada de 7,5 punts, un 2,3% més que el sector serveis, i el Baix Empordà, on el creixement del VAB va ser del 8,5% tant al sector de la indústria com al de serveis. Recessió tècnica Segons el catedràtic d’economia Josep Oliver, en general l’economia catalana «fregarà» la recuperació econòmica postcovid el 2022, però no l’assolirà fins al 2023, any que estarà marcat pels «vents de cara forts» a causa de la inflació persistent i l’alça dels tipus d’interès. L’economia catalana podria entrar en recessió tècnica el primer trimestre del 2023, però agafarà embranzida de l’abril, i tancarà l’any amb creixement, En aquest sentit, Oliver preveu que l’economia catalana podria entrar en recessió tècnica el primer trimestre del 2023, però agafarà embranzida de l’abril, i tancarà l’any amb creixement, segons Oliver. Tot i Catalunya encara necessitarà més temps per reabsorbir els estralls de la pandèmia, en termes d’afiliació la tònica és diferent, ja que els prop dels 110.000 llocs de treball perduts el 2020 es van recuperar íntegrament el 2021. Aquest aspecte és «crític» per l’economista, que assegura que no s’ha de caure en el pessimisme de cara a l’any 2023.