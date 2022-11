El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, s'ha reunit aquest matí amb l’equip directiu de l’entitat a Catalunya per compartir les prioritats estratègiques i els reptes, en un context macroeconòmic marcat per la incertesa. En la visita, ha destacat la gran oportunitat que suposa la descarbonització de l'economia per assolir un creixement sostenible. En aquest sentit, ha subratllat que BBVA acompanya els seus clients amb assessorament i finançament i que, avui dia, el 46% del finançament a llarg termini de BBVA per a empreses a Catalunya, és sostenible.

Durant la trobada, el conseller delegat de BBVA ha destacat la fortalesa de l'economia catalana davant de factors d'incertesa com el conflicte a Ucraïna, la inflació o la pujada de tipus dels bancs centrals. Segons l'Observatori Regional de BBVA Research, el 2022 Catalunya experimentarà un creixement del PIB del 4,4%, gràcies principalment a un dinamisme del turisme més gran del que s'esperava. Un creixement que se situa a nivell de la mitjana nacional. El 2023 es preveu que l'economia catalana creixi un 0,9%, també en línia amb les previsions per al conjunt d'Espanya (1%). En aquest context, Onur Genç ha reafirmat el suport de lʻentitat al teixit productiu català. Així, durant els nou primers mesos de l'any l'entitat ha incrementat el finançament a empreses (amb facturació entre 5 i 100 milions d'euros) un 10%, per sobre de l'objectiu marcat per al 2022, que es va establir un 7%. Pel conseller delegat de BBVA, la innovació i la sostenibilitat representen una oportunitat real de creixement per a les empreses. La indústria financera té un rol protagonista per canalitzar fons i acompanyar els seus clients en la seva transformació. En aquest sentit, "fins al mes d'octubre, el 46% del nou finançament de BBVA per a empreses a Catalunya és sostenible", ha subratllat. Així mateix, ha destacat el gran potencial del teixit empresarial de startups a Catalunya on l'entitat ja compta amb un equip propi de professionals que treballen per donar resposta a les vostres necessitats. La nova unitat del banc en què s'integra aquest equip, BBVA Spark, té com a objectiu acompanyar les companyies en les diferents fases de creixement a través d'una proposta integral de serveis financers. "Volem ser el soci financer de les empreses que lideraran el futur i recolzaran-les en el seu creixement en diferents àmbits: amb finançament, facilitant el seu accés a l'ecosistema emprenedor i amb la col·laboració de socis estratègics", ha assenyalat.