L’alpinista i guia d’alta muntanya Ferran Latorre va pronunciar ahir una conferència a Tot Transmissió, de Bescanó, amb motiu dels 15 anys d’història de l’empresa. Latorre, que ha estat el primer alpinista català en fer els catorze cims de més de 8.000 metres del Planeta, va destacar que escalar té una «força simbòlica que t’emociona quan estàs al tresor del cim perquè ets conscient que tan pocs hi poden arribar». «A part de l’autorealització, els cims són com un efecte crida a allò desconegut», va exposar Latorre davant d’una trentena d’assistents, que va posar en valor el territori de Catalunya «perquè tenim una molt bona herència per ser escaladors, ja que és un dels millors llocs del món».