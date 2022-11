L’Auditori del Palau de Congressos de Girona acollirà el proper dimecres 23 de novembre la 8a edició de la Fira d’Ocupació TreballemGi, un esdeveniment dedicat a la inserció laboral. Des de la Cambra de Comerç de Girona es calcula que a la fira s’oferiran més de 400 ofertes de feina per part de 51 empreses, malgrat que afirmen que «en realitat són moltes més perquè algunes ho fan a partir del paraigua del seu gremi».

L’esdeveniment es celebrarà de manera presencial des de les 9 h i finalitzarà a les 14 h, tot i això, el format virtual de la fira s’allargarà fins a les 18 h. Les inscripcions i el seguiment de les conferències també es podran fer virtualment, donant el caràcter híbrid a la fira. Durant l’esdeveniment, els inscrits podran conèixer les empreses participants, així com apuntar-se a les ofertes de feina i fer entrevistes laborals. «Es podran fer moltes entrevistes en un mateix dia i les empreses es podran quedar les dades dels aspirants i els seus currículums per fixar posteriors entrevistes», ha explicat aquest divendres Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, durant la presentació de la Fira. «El nombre d’empreses inscrites i el nombre d’ofertes que tenim aquest any constitueix el rècord per a les fires presencials», ha detallat Cristina Cots, cap de l’àrea de Formació de la Cambra.

A més, durant tot el dia, les empreses participants podran accedir a les sessions informatives sobre els ajuts a la contractació del PICE. Durant aquests anys d’execució del programa PICE d’ocupació juvenil per part de la Cambra de Comerç de Girona, un total de 6.988 joves han participat en els seus tallers i formacions, segons detallen des de la Cambra gironina.