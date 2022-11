El sector carni obre la porta a la utilització de proteïna d’insectes per al consum humà

A partir de les larves, abans que aquestes es converteixin en insectes, es crea una espècie de farina alta en proteïna. Aquest producte serveix per crear aliments, principalment hamburgueses o arrebossats, com les croquetes. La utilització de proteïna d’insectes per al consum humà encara no està normalitzada a Espanya, però altres zones europees, com els Països Baixos, fan ús d’aquesta proteïna per elaborar aliments. Amb l’objectiu de conèixer de primera mà les noves fonts de proteïna i els seus usos, INNOVACC, clúster català de la carn i la proteïna alternativa, va visitar companyies neerlandeses entre el passat 2 i el 4 de novembre, amb una delegació formada per 25 persones de 17 organitzacions.

Segons detallen des del clúster, les diferents visites van permetre l’intercanvi d’experiències i coneixement entre les organitzacions neerlandeses i les catalanes, i es van iniciar possibles col·laboracions en l’àmbit de la proteïna alternativa, com la utilització de proteïna d’insectes per al consum humà o la utilització de noves fonts de proteïna vegetal per a obtenció d’anàlegs carnis. El gerent d’INNOVACC, Eudald Casas, explica que l’ús de proteïna d’insectes per al consum humà és un procés «molt innovador» i a Catalunya «encara no s’està oferint», malgrat que actualment s’utilitza per a la producció de pinso d’animals. Tanmateix, des del clúster ho veuen com una alternativa real i destaquen la necessitat d’obtenir noves fonts de proteïna «per arribar a tota la població». El clúster remarca la importància d’aquestes fonts alternatives altes en proteïna, ja que amb l’augment de la població a nivell mundial el sector carni català vol continuar essent «un proveïdor de referència tant de proteïna animal, com d’altres fonts de proteïna alternativa, amb una clara vocació d’augmentar la sostenibilitat i reduir l’impacte sobre el canvi climàtic». Un dels elements clau dels aliments creats a partir de la farina de proteïna d’insectes és el seu gust. «Et recorda al producte carni convencional», assegura el gerent d’INNOVACC. Des del clúster català de la carn esperen que el viatge a Països Baixos permeti a les empreses catalanes «avançar més ràpidament en aquesta línia de treball». Dins de la delegació que es va desplaçar als Països Baixos es trobaven dotze empreses catalanes, vuit dedicades a l’elaboració de productes carnis i de proteïna alternativa i quatre dedicades a l’elaboració d’ingredients i noves fonts de proteïna; quatre institucions de recerca, dues universitats i dos centres d’R+D+I i una associació clúster del sector carni i de proteïna alternativa.