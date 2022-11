Tensor Medical, spin off de la Universitat de Girona i de l’Hospital Vall d’Hebron que amb intel·ligència artificial millora la qualitat de vida dels pacients amb esclerosi múltiple, va ser escollit dijous com el projecte guanyador de l’11a edició de la Mostra d’Emprenedors de Girona, en un acte organitzat per l’Assessoria Codina i el seu servei d’estratègia digital ElGiroscopi.

Tensor Medical és un spin off (iniciativa empresarial promoguda per membres de la comunitat universitària) especialitzat en el diagnòstic i la monitoratge de malalties neurodegeneratives mitjançant la intel·ligència artificial. Actualment, estan desenvolupant una plataforma de programari que millora de forma molt significativa la resposta terapèutica dels pacients amb esclerosi múltiple, ajudant-los a millorar la seva qualitat de vida. Als premis hi van optar quatre projectes de nova creació a les comarques gironines i el guanyador va competir amb Naüma Cosmètics, Myoo i Yurta.cat. L’acte, celebrat dijous al vespre al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, també va comptar amb les ponències de Carles Serra, que va parlar sobre prejudicis en ciberseguretat, i de Sergi Font, que va centrar la seva ponència en el projecte educatiu Les Voltes Educa. Després de les ponències i de les presentacions, els assistents van fer networking per millorar els lligams entre empresaris consolidats i emprenedors de la zona. La proposta guanyadora es va decidir amb els vots dels assistents.