La compra per internet es consolida, però amb un client que no vol pagar massa

L’empenta que la pandèmia va donar al comerç online no era temporal ni il·lusòria: avui dia, el 70% de la població espanyola segueix comprant a internet com a mínim una vegada al mes. Ho fa sobretot a través del mòbil, es gasta (la majoria) entre 20 i 100 euros i consumeix especialment moda i viatges. «En aquesta nova normalitat veiem que decau el menjar a domicili, el sector de l’alimentació, la cosmètica i els productes de la llar, categories que van ser estrella durant la pandèmia», exposen la directora general de Veepee (abans Vente-privee), Anja Brehm, i el professor d’IESE Iñigo Gallo, que apunten també que puja, per contra, la roba i el calçat.

Els dos especialistes van presentar dimecres la segona edició d’un informe que analitza l’estat del comerç electrònic a Espanya i que, a banda de refutar que es tracta d’un canal de compra que es consolida, també mostra que les empreses tenen un repte per davant: educar el consumidor perquè estigui disposat a pagar per ell.

La gratuïtat, una prioritat

L’estudi reflecteix que la prioritat a Espanya és la gratuïtat: només 1 de cada 10 consumidors prefereixen que una comanda arribi ultraràpid a que no tingui costos d’enviament, un terç prefereix anar a recollir el paquet per estalviar-se aquesta despesa i només un 14% pagaria per una subscripció anual per rebre enviaments gratuïts.

En aquesta línia, la majoria de persones que fan devolucions no estan disposades a assumir costos addicionals, tres quartes parts de la mostra prefereixen acostar-se a una botiga a tornar el paquet per estalviar costos i un terç està disposat a quedar-se’l, encara que sigui per vendre després el producte mitjançant una plataforma de segona mà.