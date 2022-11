Unes 1.500 famílies de la demarcació de Girona, clients d’Endesa, s’han beneficiat de la renovació automàtica del bo social des que el passat mes d’abril va entrar en vigor el Reial decret llei 6/2022 que va introduir canvis en la normativa estatal. Això situa la xifra de beneficiaris d’aquest ajut en prop de 9.300 llars, unes 900 més que el 31 de desembre del 2021 i 1.600 més respecte l’any que va esclatar la pandèmia.

Endesa atribueix bona part d’aquest creixement al fet que totes aquelles persones beneficiàries d’aquest descompte –excepte les famílies nombroses, que estan subjectes a la vigència del seu carnet– no hagin de tramitar ara una sol·licitud de renovació cada dos anys per verificar que continuen complint els criteris d’assignació definits pel Govern central, ja que des de l’energètica es fa directament la comprovació amb el Ministeri de Transició Ecològica per saber si la llar en qüestió pot continuar percebent el descompte en la factura elèctrica.