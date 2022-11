Un impost a la flatulència de les vaques

Fa només uns dies,la primera ministra neozelandesa, Jacinda Arden, va anunciar que el seu govern vol tirar endavant una proposta per fer que els ramaders paguin per les emissions de metà del seu bestiar (de les seves flatulències i eructes) en un intent per combatre el canvi climàtic. Cal recordar que no és la primera vegada que Nova Zelanda intenta posar un impost a les flatulències de les vaques. Fa 20 anys, el govern del moment ho va intentar, però la proposta va ser paralitzada per l’oposició.

L’objectiu és que la proposta estigui aprovada a finals de mes perquè entri en vigor a partir del 2025. Encara no se sap de quant serà l’impost, però si s’ha anunciat que la quantitat recaptada es destinarà a investigació per reduir les emissions del bestiar. Segons Arden, el preu de la carn i dels productes lactis, en ser amb emissions neutres de carboni, seria més elevat. En un panorama d’elevada inflació, sembla clar que més increment de preu podria fer caure la demanda. Les associacions de ramaders s’han oposat a aquesta proposta, mentre que la cooperativa neozelandesa Fonterra li ha donat suport. Fonterra ha desenvolupat un producte anomenat Kowbucha que podria reduir els bacteris que generen metà. Finalment, cal tenir en compte que el canvi climàtic no es produeix per les flatulències i eructes dels remugants i que Nova Zelanda és un important exportador de bestiar i carn, i té un cens d’uns 10 milions de caps de bestiar boví i 26 milions d’ovelles.