L’agricultura té el nivell més alt de sinistralitat de treballadors estrangers

L’agricultura és el sector que presenta l’índex més elevat d’accidents greus en comparació amb la resta de sectors, ja que les taxes de sinistres mortals són d’un 60%, molt per sobre de la resta. És una de les conclusions principals d’una recerca d’investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que ha comparat la gravetat de la sinistralitat en el sector agrari entre ciutadans estrangers i espanyols.

El treball, publicat fa poc a la revista científica Spanish Journal of Agricultural Research (SJAR), proposa, a partir de les dades recollides, accions i plans per millorar el sector amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat. «La finalitat és aconseguir una equitat efectiva entre immigrants i espanyols, perquè no hi hauria d’haver cap diferència entre els dos col·lectius», detallen Natàlia Cugueró i Xavier Baraza, investigadors dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i autors d’aquest estudi.

Després d’analitzar prop de 160.000 accidents que es van produir entre els anys 2013 i 2018, els autors destaquen que el sector agrícola té el nivell més alt de sinistralitat de treballadors estrangers, i encara més quan una part important dels accidents ni tan sols es notifiquen.

Es calcula que el sector agrícola registra la sinistralitat més greu i és el tercer en nombre d’accidents. En concret, el sector agrícola té uns nivells d’immigració elevats, condicions laborals precàries i alts riscos potencials que venen de la mateixa naturalesa de la feina. A més, l’agricultura és un sector en què la proporció de treballadors immigrants respecte el total i la seva precarietat són més altes, perquè és un col·lectiu que acostuma a estar menys informat i format.

«En el sector agrícola s’estima que es reporten menys accidents que en la resta de sectors, fet que empitjora el coneixement de la sinistralitat real. Això porta a un cercle viciós, ja que es reforça doblement el fet de reportar menys i, per tant, tenir en compte menys accions per millorar», adverteix Baraza, del grup DigiBiz (Digital Business Research Group), de la UOC.

Aquesta alta sinistralitat i la gravetat dels accidents es deuen, principalment, a factors com l’ús de tota mena de maquinària, tant pesant com lleugera, l’ús de materials perillosos i la baixa formació d’una part molt important dels empleats. «Amb tot, l’excés de confiança en les pròpies habilitats i la subestimació dels riscos també són l’origen de molts accidents», assenyala Cugueró, del grup de recerca SUMAT (Sustainability, Management and Transport Research Group) de la UOC. En aquest sentit, és important destacar que les condicions laborals no acostumen a ser iguals per als treballadors nacionals i per als estrangers, adverteixen els experts.

Segons les dades analitzades, la majoria d’accidents laborals en el sector primari es produeixen a Andalusia, València, Extremadura i Múrcia, autonomies en què el sector agrícola té més importància. Tanmateix, en la immensa majoria de comunitats autònomes els immigrants estan menys dies de baixa, tot i ser el col·lectiu majoritari. «Això demostra que els immigrants tendeixen a reportar menys en cas d’accident», destaca Cugueró. Per exemple, durant el període d’estudi, a Extremadura es van registrar 14.000 accidents, dels quals únicament 640 eren d’immigrants, i a Andalusia, dels prop de 55.000 incidents, només 9.000 eren de persones estrangeres.