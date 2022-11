L’Ajuntament de Girona ha demanat a Nestlé «que es replantegi el tancament i la deslocalització productiva de la planta del cafè verd descafeïnat a la fàbrica de Girona». Ho ha fet amb una declaració institucional, en un document acordat per tots els regidors.

En el text, s’encoratja l’empresa «a continuar invertint a la ciutat «tal com ho ha fet fins ara, amb nous projectes que permetin una major i millor producció i la generació de nous llocs de treball de qualitat». S’apunta que «la pèrdua de teixit industrial a Girona no beneficia a la ciutat» i que és «un perjudici per a una ciutat amb una activitat econòmica principalment basada en el sector serveis i necessitada d’una indústria sòlida i compromesa amb la ciutat».

La línia de descafeïnat va arrencar l’any 1984, i hi treballen una cinquantena de persones entre personal fix, eventual i empreses subcontractades.