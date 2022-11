Dos empresaris gironins creen una alternativa «ecològica» a la cervesa

Fa menys d’un any, al març, Lluís Ventura i Marc Nierga, dos nois de Cassà de la Selva i Campllong, respectivament, van iniciar un programa de col·laboració de desenvolupament amb una companyia belga. Durant aquest programa van crear ALTIC, una beguda Hard Kombucha feta a partir d’ingredients naturals del Mediterrani, concretament de la combinació de sucs 100% naturals espremuts i infusions de botànics que aporten varietat de sabor, aquesta beguda està fermentada i té quatre graus d’alcohol.

Una beguda «única»

Els creadors de la beguda asseguren que és una «alternativa ecològica i natural» a la cervesa. De fet, expliquen que la intenció és oferir un producte de la mateixa línia de consum que la cervesa, una beguda produïda de manera uniforme, i que malgrat tenir alcohol, sigui diferenciada a l’hora de consumir-la d’altres begudes alcohòliques.

Els fundadors d’ALTIC Drinks afirmen que «la indústria de les begudes alcohòliques està canviant». Relaten que «els nous consumidors prefereixen les begudes No/ Low alcohol a les begudes d’alta graduació», aquest tipus de begudes són les que directament no tenen alcohol o una graduació baixa, com poden ser la cervesa o la sidra. Els empresaris exposen que «diversos estudis diuen que el 73% dels joves espanyols estan disposats a canviar el seu consum cap a les begudes de baixa graduació» i per aquest motiu van optar per endinsar-se en aquesta línia de mercat, oferint una alternativa a la cervesa amb una beguda «única en el món». Detallen que actualment hi ha cap poques alternatives a la cervesa i consideren que «cap compleix amb les exigències reals del consumidor».

Llançament el 2023

ALTIC es començarà a produir aquest mateix any, els creadors de la beguda esperen que la producció arranqui aquest pròxim mes de desembre. La beguda es produirà a La Rioja, ja que la planta de producció ha de tenir unes característiques molt concretes per a la seva fermentació, perquè no pot ser produïda a instal·lacions on es fermentin altres productes. A més, això podria provocar contaminació creuada, i la beguda és apta per a celíacs. Tanmateix, tota la gestió de la companyia i del producte es farà desde Catalunya, entre Girona i Barcelona, segons detallen els propietaris.

La companyia espera poder treure al mercat la beguda per Setmana Santa de 2023 i poder iniciar la seva comercialització. Tot i això, els creadors d’ALTIC Drinks expliquen que ara mateix estan buscant inversors que els ajudin a poder començar a vendre d’aquí a uns mesos la seva beguda.