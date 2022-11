Hisenda té en el punt de mira als diners en efectiu i examina amb molta atenció els moviments que es realitzen amb ells: aquesta política de vigilar tan de prop les activitats que es fan amb la moneda física pretén evitar delictes com l'emblanquiment del narcotràfic o la venda d'armes o el desfalc i el frau.

Però tampoc cal patir: tenir diners guardats a casa en efectiu no és il·legal, ni cal pagar més impostos per ells. Qualsevol persona que desitgi tenir els seus estalvis en lloc segur en una caixa forta a casa seva o, com es diu col·loquialment, 'sota el matalàs' pot fer-ho sense problema.

Així i tot, per la seguretat de tots, l'Agència Tributària posa especial cura a registrar tots els moviments d'efectiu: gràcies a un criteri automàtic, els funcionaris d'Hisenda fiscalitzen totes les operacions amb diners en efectiu que compleixin una sèrie de requisits.

Quines operacions amb diners en efectiu vigila Hisenda?

L'Agència Tributària té un mètode molt senzill per a conèixer quins moviments fem amb diners en efectiu: segons l'article 93 de la Llei General Tributària, tots els bancs estan obligats «a proporcionar a l'Administració tributària tota classe de dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària relacionats amb el compliment de les seves pròpies obligacions tributàries o deduïts de les seves relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones».

Així, les entitats financeres comuniquen a Hisenda cada vegada que registren un moviment que implica una retirada o ingrés de més de 3.000 € o qualsevol operació en la qual s'utilitzi un bitllet de 500 €.

La informació que el banc traslladarà a l'Agència Tributària quan «salti» alguna d'aquestes alarmes comprèn des de «moviments de comptes corrents, dipòsits d'estalvi i a termini, comptes de préstecs i crèdits i altres operacions actives i passives».

Com evitar estar en el punt de mira d'Hisenda si estalviem diners en efectiu?

L'escut més eficaç contra l'examen d'Hisenda és fer una bona declaració de la renda: és a dir, incloure en l'esborrany anual tots els diners en efectiu que guardem a casa i aclarir l'origen del mateix per a sotmetre'l a la càrrega impositiva adequada.