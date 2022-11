En el marc dels diversos premis i reconeixements a professionals de l’economia i l’empresa que es lliuren cada any coincidint amb la Jornada dels Economistes, la seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) distingeix amb el Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa 2022 Ricard Meléndez, mentre que Calders Economistes rebrà el Premi de Reconeixement al Despatx Professional 2022

Ricard Meléndez és economista independent consultor en finances empresarials, actuacions judicials i administració concursal. També és soci d’AC Reconducción Empresarial i d’Epsilon Concursal, a més de col·laborar amb despatxos d’advocats i ser soci professional en dues societats d’administradors concursals. El premi reconeix la trajectòria d’un professional que ha desenvolupat la seva carrera en empreses punteres de la demarcació de Girona, on encara manté una àmplia activitat professional com a consultor, i que, a més, ha tingut una estreta vinculació amb el món universitari, implicant-se amb el Consell Social de la Universitat de Girona.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (branca empresa) per la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1988 comença a treballar a l’empresa Anglès Textil com a adjunt al director financer administratiu i controller. L’any 1997 s’incorpora com a director financer administratiu de la firma Alzamora Packaging i el 2009 passa a exercir d’assessor financer de diferents empreses de Girona i Barcelona. També ha donat classes a la Universitat de Girona. L’any 1994 entra al comitè executiu de la seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya, on hi serà fins el 2018. El 2013 és nomenat membre del Consell Social de la Universitat de Girona, i exerceix les funcions de vicepresident del Consell i president de la Comissió Econòmica fins avui.

D’altra banda, el Premi de Reconeixement al Despatx Professional 2022 a Girona és per a Calders Economistes, despatx de segona generació fundat l’any 1979 per Josep Maria Calders, persona molt vinculada al Col·legi. Amb oficines per tota la demarcació de Girona i a Barcelona, disposa de professionals especialitzats en l’assessorament global a empreses, autònoms i particulars a nivell laboral, fiscal, financer, comptable, etc. Amb aquesta distinció, el CEC vol reconèixer la figura del seu fundador, persona molt reconeguda a Girona i molt propera i vinculada al Col·legi. També es reconeix el caràcter eminentment familiar del despatx.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà aquest i d’altres premis en el marc de la Jornada dels Economistes a Girona que tindrà lloc l’1 de desembre al Palau de Congressos de Girona.