L'administració que sovint resulta inflexible davant els ciutadans per al compliment dels terminis, es converteix en un paradigma d'ineficàcia quan encalla en la burocràcia, la demora a prendre decisions o la falta de previsió. És el que denuncia Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que manifesta la seva "indignació perquè a hores d'ara encara hi ha perceptors de la PAC que no han cobrat la bestreta". Segons els càlculs efectuats per l’organització, centenars de productors agraris gironins -uns 2.000 a tot Catalunya- encara no han rebut l’ingrés del pagament avançat de la PAC.

“El departament d'Acció Climàtica (DACC) no ha fet la seva feina”, apunta Joan Carles Massot, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Avui encara no s’ha resolt les revisions de les sol·licituds que inclouen FotoDUN, monitoreig o cessió de drets, entre altres. "Estem cansats de demanar que avancin el pagament de la bestreta, i ni tan sols són capaços de concretar les dates" Aquesta és una situació que es repeteix any rere any per una manca de previsió, afegeix Massot, “aquest retard no està justificat. Estem cansats de demanar que avancin el pagament de la bestreta, i ni tan sols són capaços de concretar les dates. Ens sembla una manca total d’eficiència i transparència”. L’entitat retreu al DACC també que hagi incomplert amb la promesa de posar en marxa la Comissió de seguiment d’ajuts. L’entitat entén que si Aragó, amb una complexitat superior pel que fa al nombre de beneficiaris, sol efectuar el pagament abans, no existeix cap mena de justificació perquè Catalunya no ho faci. Enguany el MAPA, a través del FEGA, va transferir els fons a les comunitats autònomes que ho han sol·licitat a partir 16 d’octubre. Afectats pel Filomena encara no han cobrat els ajuts El retard en el pagament de la bestreta a Catalunya és un fet reiteratiu, però no és l’únic. Encara hi ha agricultors damnificats pel temporal del Filomena, que es va produir el gener del 2021, que no han cobrat els ajuts, a pesar de les reiterades queixes. Els afectats no reben les resolucions dels seus casos i, per tant, no poden formalitzar la seva reclamació, i el DACC, en aquest cas, tampoc està donant resposta. Aquesta és una altra mostra, segons JARC, de la ineficàcia i la manca de transparència del Departament.