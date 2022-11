La seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha distingit amb el Premi de Reconeixement a l’Economista d’Empresa 2022 Ricard Meléndez, economista independent consultor en finances empresarials, actuacions judicials i administració concursal. També és soci d’AC Reconducción Empresarial i d’Epsilon Concursal, a més de col·laborar amb despatxos d’advocats i ser soci professional en dues societats d’administradors concursals. El premi reconeix la trajectòria d’un professional que ha desenvolupat la seva carrera en empreses punteres de la demarcació de Girona, on encara manté una àmplia activitat professional com a consultor, i que, a més, ha tingut una estreta vinculació amb el món universitari, implicant-se amb el Consell Social de la Universitat de Girona.

D’altra banda, el Premi de Reconeixement al Despatx Professional 2022 a Girona és per a Calders Economistes, despatx de segona generació fundat l’any 1979 per Josep Maria Calders, persona molt vinculada al Col·legi. Amb oficines per tota la demarcació de Girona i a Barcelona, disposa de professionals especialitzats en l’assessorament global a empreses, autònoms i particulars a nivell laboral, fiscal, financer i comptable.