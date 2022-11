Espinelves ja es prepara per celebrar la 41a Fira de l'Avet, un dels reclams turístics més importants d'Osona per aquestes dates. Després d'un any que no es va poder celebrar per la pandèmia i l'any passat que es va fer amb restriccions, aquest any la fira recupera la normalitat i mantindrà el nombre de parades que en altres edicions, un centenar. D'aquestes, deu seran d'arbres de Nadal. Entre les novetats, el regidor de Turisme, Jordi Geli, ha destacat la creació d'una figura de caganer amb la mascota de la fira, un arbre de Nadal. La previsió de vendes se situa normalment entre els 5.000 i 6.000 exemplars i durant els nou dies de fira s'espera una afluència de 100.000 persones.

La 41a edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves arrencarà el pròxim 3 de desembre i es donarà pas a una de les fires més tradicionals del calendari nadalenc. Entre les novetats d'enguany hi ha uns tallers de cultura i tradició catalanes gratuïts per a infants i també diversos jocs de fusta gegants a l'aire lliure. També hi haurà una cantada de nadales amb vuit corals barcelonines convidades dirigides per Miguel Ángel Arias Soler. D'altra banda, aquesta edició també recupera les tres exposicions que s'oferien normalment, i que l'any passat es van reduir per evitar aglomeracions. Com ja és habitual, durant el pont de la Puríssima és quan Espinelves espera més afluència de visitants, ja que la fira coincideix amb el Mercat Medieval de Vic. L'exvicepresident primer del Parlament, Josep Costa, inaugurarà el certamen el pròxim 3 de desembre. La fira va néixer l'any 1981 de la mà d'un grup de joves del municipi amb la intenció de recollir diners per fer activitats al poble. Des de llavors, ha anat creixent en nombre de parades, fins a arribar al centenar, i també en nombre de visitants fins a convertir-se en una de les fires de Nadal més concorregudes de Catalunya. Només s'ha deixat de celebrar en una ocasió, l'any 2020 per culpa de la pandèmia.