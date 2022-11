La fira d’ocupació TreballemGi aplega més de 700 persones

«Parlar en persona fa que sigui més fàcil expressar-te i que et coneguin», explica l’Aina, una de les més de 700 persones que ahir van participar en la 8a edició de la fira d’ocupació TreballemGi al Palau de Congressos de Girona. Ella fa tres mesos que va acabar d’estudiar Administració i Direcció d’Empreses (ADE), des de llavors busca feina. «Hi ha ofertes, però després costa que et truquin», afirma.

Com l’Aina, ahir van participar en la jornada persones que es troben en atur i valoren la fira com una oportunitat per parlar directament amb empreses. En total, segons l’organització, es van dur a terme més de 1.500 entrevistes de feina. La Bahija detalla com durant els cinc mesos que porta sense feina ha tingut algunes entrevistes i ha fet arribar el seu perfil a diverses empreses, tanmateix, la resposta sempre era la mateixa, «ja et trucarem», relata. «Va molt bé aquest tipus de fira, perquè a les persones que ens està costant trobar feina, aquí tenim gent que ens ajuda i això et pot animar a continuar buscant», assegura.

Per alguns candidats la jornada es presentava com una oportunitat per formar part del mercat laboral, davant les dificultats amb les quals es troben en la seva recerca d’un nou treball. «Trobar feina és una mica difícil perquè les empreses busquen perfils molt complets», explica en Felip, un altre dels candidats que va assistir a la fira d’ocupació TreballemGi.

Més de 350 ofertes

58 empreses van participar en l'edició d'enguany de la fira. En total, segons l'organització, es van oferir més de 350 llocs de treball que anaven des d'empreses privades, com supermercats o indústries, a administració pública, com la Diputació de Girona o l'Agència Tributària, que ocupaven una de les més de 50 taules de la fira per representar a les empreses.

La multinacional Simon va ser una de les companyies ahir presents a la jornada. Des de l'empresa detallaven que per ells la fira no només servia per cobrir vacants, sinó que és «una oportunitat per buscar talent per a la nostra fàbrica. És un primer contacte per conèixer gent i que ens expliqui qui són i quines motivacions tenen».

La Fundació Ramon Noguera de Girona, que atén persones amb discapacitat intel·lectual, també va participar en la jornada. «Per nosaltres és molt més fàcil, en el nostre cas, en tractar amb persones amb discapacitat moltes vegades hi ha la complicació de la comunicació a través d'internet. Parlar cara a cara obre més portes que per internet, que és més fred», afirmen.

Durant la fira d'ocupació van participar-hi diferents perfils. En Raül, per exemple, és formador a un curs de transport i logística, ell va acompanyar a set dels seus alumnes perquè «tinguin una visió general de quins perfils es busquen». A més, detalla que «molts havien fet altres cursos i, per tant, es poden enfocar en altres àmbits». D'altra banda, també van assistir empreses com InfoJobs, que, malgrat no tenir una taula reservada per parlar amb possibles candidats, van visitar la fira per «recopilar totes les empreses que han vingut per a oferir-los publicar les ofertes i aportar el nostre granet de sorra a la fira», ja que la majoria de contractacions disponibles no es van tancar durant la jornada, tot i que servien per recopilar perfils que poden encaixar amb les necessitats de les empreses.

Tota la fira es va celebrar en format híbrid, ja que les inscripcions i les entrevistes es podien realitzar presencialment de 9 h a 14 h, però a partir de llavors es va continuar la jornada virtualment. La fira d'ocupació TreballemGi va aconseguir el seu record d'empreses participants (58) en format presencial. Una dada que des de l'organització consideren que «demostra que les empreses busquen nous perfils».