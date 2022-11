El president de l’Associació de Càmpings de Girona, l’empresari Miquel Gotanegra, ha estat reelegit per tercera vegada consecutiva com a president de la Federació Catalana de Càmpings (FCC) en les eleccions celebrades en el decurs de l’assemblea General de l’entitat, que es va dur a terme al càmping tarragoní Prades Park. La candidatura de Gotanegra era l’única que s’havia presentat i va obtenir suport unànime de tots els associats presents a l’acte.

La Federació ja representa més de 300 establiments. Els càmpings federats sumen 226.858 places (el 83,5% del total) i creen 11.164 llocs de treball el que, segons detalla la Federació Catalana de Càmpings, suposa 82,6% del total del sector. Miquel Gotanegra és al capdavant de l’entitat des de l’octubre del 2014.

El president de la Federació explica que aposta per continuar la tasca iniciada l’any 2014, conjuntament els membres de la junta directiva, en defensa del sector i del turisme, «que és el gran motor econòmic de Catalunya». La Federació Catalana de Càmpings està constituïda per les associacions de càmpings de Girona, Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Lleida i Muntanya i del Pirineu Català i per l’Associació de Càmpings de Barcelona. «Ara ja som el gran altaveu de tot el territori i un sector amb una sola veu a Catalunya», va afirmar Miquel Gotanegra.