La farmacèutica Sanofi invertirà més de 15 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea (Selva) en els pròxims tres anys. Aquesta inversió plurianual s'enfocarà a modernitzar les instal·lacions, augmentar un 10% la capacitat de producció, potenciar la digitalització i impulsar millores ambientals (com ara un camp de plaques solars). Especialitzada en medicaments sòlids -càpsules i comprimits- per tractar una vintena de patologies, la planta de Sanofi té més de 300 treballadors. El centre, que celebra el 50è aniversari, produeix anualment 72 milions de capses de medicaments, el 94% dels quals s'exporten a més de 120 països. «Riells és un centre de referència per a Sanofi», subratlla la directora de la planta, Audrey Lasserre.