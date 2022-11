«Avui ja hem començat a embolicar regals per Nadal»

Black FRIDAY A GIRONA. 1 Aparador d’una botiga al centre de Girona durant el Black Friday.

2 Una noia mirant roba a un establiment del centre comercial Espai Gironès. 3 Dues persones sortint d’un comerç al centre de Girona. F

Els comerços de Girona van encetar ahir el Black Friday, malgrat que algunes botigues ja fa dies que ofereixen descomptes. La rebaixa de preus, durant aquest cap de setmana, es presenta per alguns com una oportunitat per a iniciar les compres de Nadal. «Aquest matí ja hem començat a embolicar alguns regals per Nadal i Reis», explicava ahir en Miquel, treballador d’una botiga de roba al centre de Girona.

Els establiments del centre de la ciutat esperen incrementar les seves vendes, entre el Black Friday i la campanya de Nadal, un 5% respecte a l’any passat, segons apunten des de Girona Centre Eix Comercial. Tanmateix, la pluja durant unes hores a la tarda va marcar el primer dia de Black Friday. Algunes botigues expliquen que durant la tarda va haver-hi menys afluència que l’any passat i veuen el temps com el principal responsable. «La pluja hi fa molt», afirma en Lluís, gerent d’una botiga de calçat. Tot i això, destaquen que durant el matí es va registrar moviment i esperen que aquest dissabte augmenti el nombre de compradors.

D’altra banda, a l’Espai Gironès el Black Friday «s’ha notat durant tota la setmana», explica el gerent del centre, Pau Jordà. Calcula que des de dilluns fins dijous els visitants al centre comercial van augmentar un 10% respecte a una setmana normal. «La gent ve a comprar, hi ha descomptes a totes les botigues», relata. A més, espera que el Black Friday doni el tret de sortida a la temporada de Nadal, que és la millor de l’any per al centre comercial. «Entenem que com el cap de setmana que ve és inici de mes serà bo. Després ja arriba el pont de desembre que és quan millors xifres aconseguim», detalla Jordà.

Comprar regals

La Marina és una de les persones que va aprofitar la tarda de divendres per passejar pel centre de Girona juntament amb unes amigues i donar una ullada als descomptes que oferien els establiments. «Si veiem alguna oferta que ens interessi potser ja comprem algun regal per Nadal», explica.

«Porto mirant els preus d’alguns productes des de fa aproximadament un mes per poder comparar amb els descomptes que es fan al Black Friday i comprar ja alguns regals per Nadal», explica l’Ainara. Tanmateix, afirma que «he vist que alguns grans establiments durant aquest mes han apujat els preus d’algun producte i ara amb el Black Friday tornen a estar al preu original, però anunciant que fan descompte».

D’altres, en canvi, asseguren que de moment no començaran a comprar regals per Nadal, ja que expliquen que esperen que aquesta setmana les botigues i els centres comercials estiguin «molt massificats».

Contractacions per Nadal

El Black Friday ha servit a alguns comerços per augmentar la seva plantilla de cara a la temporada de Nadal. Moltes de les botigues que es veuen amb la necessitat de contractar a nou personal per cobrir la campanya de Nadal, ja ho han fet aprofitant el Black Friday. Segons detallen des dels comerços, en la majoria de casos, els contractes estan previstos fins després de Reis, fins i tot, aprofitaran la incorporació de nou personal també per a la campanya de rebaixes.

El gerent de l’Espai Gironès assegura que un 60% de les botigues del centre comercial han fet contractacions. D’altra banda, des de Girona Centre Eix Comercial expliquen que al comerç de proximitat les empreses que contracten personal per satisfer la demanda de la campanya ho han fet amb la incorporació d’una persona i en la meitat dels casos, a mitja jornada.