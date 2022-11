Preocupació entre les entitats socials que cada any venen lots de Nadal com a font d’ingressos i ocupació de persones vulnerables. Amb l’augment de preus i la fi de les restriccions de covid-19, aquest col·lectiu ha notat una baixada important d’encàrrecs.

A la Fundació MAP de Ripoll aquests dies s’afanyen a acabar el disseny de les capses amb estrelles retallades i pintades a mà. Cada usuari aporta el seu talent i el treball en equip permet completar el procés. L’any 2020, amb la irrupció de la pandèmia, van fer rècord de venda de lots, un total de 2.000 lots. I el 2021 van baixar una mica. Enguany, la campanya ha baixat un 10%. Ho atribueixen a l’encariment dels productes -les paneres que fan també s’han apujat entre 15 i 20 euros - i que moltes empreses ho estan passant malament. D’altres, han demanat paneres més petites.

La panera que fan forma part dels anomenats Lots Créixer, una iniciativa iniciada el 2016 amb un grup cooperatiu amb 12 entitats socials més de tot Catalunya. Tots fan productes agroalimentaris, «elaborats amb molta cura i producte de proximitat», explica Laura Caballero del departament de Comunicació de la Fundació MAP. Les paneres són una bona forma de donar a conèixer el producte i sensibilitzar a la societat. «Són molt potents perquè darrere cada producte ocupem persones amb discapacitat o vulnerables», assenyala. I aquest és el valor afegit del lot de Nadal: «Els clients són empreses que cuiden molt el compromís social, no és tant la quantitat dels productes que hi ha sinó la qualitat i això es valora molt».

Fins a finals de novembre encara rebran encàrrecs i després, se centraran en l’empaquetat i l’enviament. Si no igualen els números de l’any passat, ja tenen coll avall que perdran capacitat d’ocupació. «Es podrien assumir moltes més coses si hi arribéssim», conclou.

«La panera és la nostra ànima»

Més enllà de les comarques gironines altres entitats socials també han patit les conseqüències de la situació economica. «Empreses que no ens havien fallat mai, han triat fer sopar en comptes de panera», explica la responsable del centre de treball ADFO d’Osona, Cristina Gutiérrez.

De les 5.300 que van aconseguir vendre l’any passat, de moment en tenen confirmades unes 3.000. Expliquen que veuen difícil remuntar xifres durant els pròxims dies. Tanmateix, comprenen les dificultats dels empresaris i esperen que l’any vinent recuperin els suports. «La panera és la nostra ànima i un motor de treball per a tot l’any», detallen. Darrere de la campanya de paneres de Nadal a l’associació hi ha unes 50 persones, la creació de cinc llocs de treball i més ingressos per a la seva activitat.