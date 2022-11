JARC denuncia que uns 2.000 agricultors no han rebut l’avanç de la PAC

JARC ha denunciat aquesta setmana que encara hi ha uns 2.000 agricultors que no han cobrat l’avanç de la PAC, malgrat que així ho va anunciar el Govern de la Generalitat. Segons va explicar el president de JARC, Joan Carles Massot, «encara avui no s’han resolt les sol·licituds que inclouen FotoDUN, monitoreig o cessió de drets, entre d’altres», per la qual cosa assegura que «el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural no ha fet la seva feina».

El sindicat agrari assegura que aquesta situació no és nova i que «es repeteix cada any per una falta de previsió», encara que Massot afirma que «el retard no està justificat». «Estem cansats de demanar que avancin el pagament i ni tan sols són capaços de concretar les dates. Ens sembla una falta total d’eficiència i transparència», va afegir el sindicat agrari. Sense comissió de seguiment En aquest sentit, JARC recrimina així mateix a la Generalitat que també hagi «vulnerat la promesa» d’engegar la comissió de seguiment d’ajudes. De fet, destaquen que l’Aragó, que presenta una complexitat superior pel que fa al nombre d’agricultors beneficiaris, sol fer el pagament abans, per això «no existeix cap tipus de justificació perquè Catalunya no ho faci». D’altra banda, JARC ha volgut denunciar que hi ha agricultors que van patir danys en finques d’olivera causades per la borrasca Filomena, del gener del 2021, que encara no han cobrat els ajuts corresponents. Des d’aquesta organització agrària assenyalen que «els afectats no reben les resolucions dels seus casos i, per tant, no poden formalitzar la seva reclamació, i Acció Climàtica, en aquest cas, tampoc està donant cap tipus de resposta». Segons va explicar JARC, «aquesta és una altra mostra de la ineficàcia i la manca de transparència del Departament».