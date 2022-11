- Fa poc més d’un mes, Rússia va amenaçar de tallar el subministrament de gas i petroli als països europeus que posin límit al seu preu. ¿Des de Grupo Hafesa poden assegurar el subministrament energètic si es compleixen aquestes amenaces?

- Des que va començar el conflicte d’Ucraïna, Grupo Hafesa ha diversificat les seves línies de subministrament, potenciant aliances amb subministradors tant nacionals com europeus. Això ens col·loca en una molt bona posició de cara a poder assegurar el subministrament d’hidrocarburs als nostres clients. Comptem amb una potent infraestructura industrial i comercial que ens permet estar preparats, especialment en temps d’incertesa.

El mercat dels hidrocarburs és molt dinàmic i ens estem adaptant molt bé a les noves realitats i al nou paradigma energètic global. A llarg termini, crec que Europa sortirà beneficiada d’aquesta crisi, perquè haurà hagut de repensar el seu model, per tal de no ser tan dependents de tercers.

«Comptem amb una potent infraestructura industrial i comercial que ens permet estar preparats, especialment en temps d’incertesa»

- Espanya compta amb un mínim de reserves de petroli de tres mesos. ¿És suficient aquest mínim per afrontar les possibles amenaces de subministrament?

- La Corporació de Reserves Estratègiques de l’Estat (CORES), entitat dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, contribueix a garantir la seguretat de subministrament d’hidrocarburs a Espanya. En aquest sentit, CORES fa una excel·lent tasca coordinant i supervisant tots els actors perquè el sistema funcioni a la perfecció. Nosaltres tenim destinada una de les nostres plantes en la seva totalitat, la de Gijón, a aquestes reserves estratègiques. És veritat que, en el cas dels productes petrolífers, l’obligació de manteniment d’existències ascendeix a 92 dies, un període de temps molt considerable que ens atorga molt marge com a país per poder reaccionar en funció de com evolucioni la crisi.

Els països de la Unió Europea, en l’actualitat, ja treballen per repensar el seu model energètic i assegurar la seva autonomia. Estan a la recerca de nous socis i fonts de subministrament amb l’objecte de garantir la seguretat energètica. Amb aquest canvi de mentalitat, serà cada vegada més difícil que Europa es vegi afectada per una crisi energètica global. L’experiència actual permetrà treballar de manera diferent en matèria energètica.

«Els països de la Unió Europea, en l’actualitat, ja treballen per repensar el seu model energètic i assegurar una autonomia»

- ¿Amb quantes plantes d’emmagatzematge compta Grup Hafesa? ¿Tenen previsions d’ampliació?

- Grupo Hafesa té en l’actualitat quatre plantes pròpies d’emmagatzematge englobades sota l’ensenya DBA. Les plantes estan localitzades a Bilbao, Motril, Gijón i Ocaña. Recentment hem anunciat que Grupo Hafesa instal·larà una nova planta d’emmagatzematge al Port Exterior de Ferrol que ens donarà una capacitat de 85.000m³ addicionals. Per tant, quan la planta entri en funcionament el 2024, Grupo Hafesa tindrà una capacitat d’emmagatzematge global de gairebé 500.000m³ per a gasolines, gasoils i carburants

Les plantes d’emmagatzematge en diferents punts de la Península permeten a Grupo Hafesa tenir una arribada eficaç a gran part de la població espanyola. Aquesta aposta per les inversions en plantes d’emmagatzematge és la base sobre la qual podem garantir i subministrar amb eficàcia els nostres clients. Tenim la capacitat d’adaptar-nos a les variacions de la demanda i aportar flexibilitat a les operacions, sempre garantint unes condicions òptimes al producte.

- El preu dels hidrocarburs continua pujant. El govern culpa les petroleres i tot apunta que retirarà o reduirà la subvenció dels 20 cèntims per litre en els combustibles d’automoció. ¿Des de les petroleres veuen alguna solució a aquesta crisi?

- El preu dels hidrocarburs es veu molt afectat per esdeveniments macroeconòmics com la recessió produïda per la inflació i per les últimes decisions de l’OPEP quant a la retallada a la producció de cru. Els operadors com nosaltres no ens veiem en absolut beneficiats per aquesta situació. És més, treballem amb menys certesa en un entorn sempre canviant. La solució a aquesta crisi dependrà molt de com funcioni el conflicte armat d’Ucraïna.

Tot sembla indicar que la guerra serà llarga, tot i que no es pot donar res per segur. La nostra reacció davant les successives crisis rau en l’aposta pel nostre model de negoci, basat en la nostra xarxa de plantes pròpies. Assentar aquest model és la base perquè siguin els nostres clients els que, en la mesura que sigui possible, siguin els menys afectats per la situació actual d’incertesa. Davant un entorn canviant, hem de confiar en el nostre propòsit i missió amb l’objecte de donar estabilitat als nostres clients.

Davant les successives crisis, apostem pel nostre model de negoci, basat en la nostra xarxa de plantes pròpies

- ¿En què consisteix el projecte d’autoconsum energètic que s’ha portat a terme a la planta d’emmagatzematge i distribució d’hidrocarburs a Ocaña? ¿Com pot fomentar el desenvolupament sostenible del sector?

- El projecte d’autoconsum energètic a la nostra planta d’Ocaña segueix en fase d’estudi i hem iniciat també un nou projecte de generació solar fotovoltaica per implementar en les nostres estacions de servei. De manera constant, gestionem el nostre impacte ambiental reduint, reutilitzant, reciclant i valorant aquells residus en les activitats que realitzem.

- ¿Quins diria que són els principals reptes a què s’enfrontarà Grupo Hafesa en els pròxims anys?

- En primer lloc, augmentar la nostra presència a nivell nacional amb l’adquisició de noves plantes d’emmagatzematge que ens permetin penetrar més a tot el territori i, en conseqüència, una millor arribada als nostres clients.

En segon lloc, incorporar noves estacions de servei a la xarxa de Grupo Hafesa, situades en punts estratègics en l’àrea d’influència de les nostres plantes i amb el potencial d’oferir uns serveis de qualitat i una atenció superior en pista, dades distintives del model de Grup Hafesa Oil. Un model que ens dota d’autonomia per proporcionar la millor atenció possible als nostres clients.

A nivell internacional, el principal repte de futur és aconseguir replicar el nostre model d’èxit en altres països.

- Amb l’entrada dels vehicles elèctrics, ¿Com veu el futur d’hidrocarburs com el dièsel i la gasolina?

- Els hidrocarburs continuaran sent fonamentals durant dècades per garantir la sostenibilitat del sector transport, un sector clau a Espanya que ens fa més competitius com a país i que recolza el desenvolupament de la indústria, el comerç i el turisme. El transport de persones i mercaderies no és factible a curt i mitjà termini sense els combustibles líquids com a principal font d’energia.

No obstant, a Grupo Hafesa busquem la màxima eficiència possible amb l’objecte de contribuir a la cura del medi ambient. Apostem per l’eficiència energètica recolzada en la innovació, tant en els seus processos com als productes i serveis que oferim als nostres clients. Busquem combinar l’eficiència i les necessitats actuals amb la sostenibilitat, a mesura que el món avança en la transició energètica.