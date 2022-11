A Girona es van signar 862 hipoteques al setembre, la millor xifra des de 2010

La firma d’hipoteques va registrar el millor setembre des del 2010 a la província de Girona, amb 862 operacions, segons les dades provisionals de l’Estadística d’Hipoteques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Si es compara amb el mateix mes de l’any anterior, aquest darrer setembre la signatura d’hipoteques va créixer un 23,14%.

Per trobar un setembre amb més firmes d’hipoteques cal tirar la vista enrere fins a 2010, llavors es van dur a terme 966 operacions, 104 més que al setembre d’enguany.

La xifra del setembre d’aquest 2022 és la segona millor de tot l’any, només superada al mes de maig, quan es van signar 976 hipoteques. Enguany, d’agost al setembre la firma d’hipoteques va créixer un 7,21%, al vuitè més de l’any es van tancar 804 operacions d’aquest tipus a les comarques gironines.

A Girona, el capital prestat per formalitzar una hipoteca al setembre va ascendir fins als 125,12 milions d’euros, un 7% més que a l’agost (116,85 milions) i un 22,5% més que l’any passat (102,14 milions).

A escala general, a Catalunya es van constituir al setembre 7.683 hipoteques, un 9,3% més en comparació amb el mateix mes de l’any passat, aquest darrer setembre a territori català també va ser el millor setembre des del 2010.Catalunya va ser el tercer territori de l’Estat on es van signar més hipoteques, per darrere de Madrid, amb 8.836; i Andalusia, amb 7.769. Per demarcacions, la firma d’hipoteques va augmentar tant anualment com mensualment a totes les províncies catalanes. A banda de Girona,de les 7.863 operacions 5.666 van ser a Barcelona, 912 a Tarragona i 243 a Lleida.

Coincidint amb la pujada dels tipus d’interès, l’estadística de l’INE constata que els préstecs hipotecaris a tipus fix van perdre pes a l’Estat i per primer cop van baixar del 70%. En concret, el 33,3% de les hipoteques signades al setembre van ser a tipus variable i el 66,7% a tipus fix. Al conjunt de l’Estat es van signar 44.119 hipoteques, un 4% més que el 2021 i un 20,1% més que el mes passat.