La potent irrupció de mètodes de pagament telemàtics com Bizum no passa inadvertida per als organismes oficials, com la Seguretat Social, que té la potestat d’embargar els pagaments gestionats en aquestes plataformes per als deutors que no estan complint les seves obligacions pel que fa a cotitzacions.

Des del setembre de l'any passat, la Seguretat Social està alerta per detectar pagaments i embargar les quantitats que procedeixin als cotitzadors deutors que reben sumes de diners a través de Bizum. A partir d'aquesta premissa, l'organisme segueix el contingut que recull la llei d'enjudiciament civil, per la qual es defineixen els procediments en els embargaments i els percentatges que s'apliquen en funció dels ingressos, sempre per sobre del salari mínim interprofessional (SMI), tant per a sous com per a pensions. Aquests són els percentatges a aplicar segons la casuística: Embargament del 30% de les sumes entre l'SMI i el doble de l'SMI

Embargament del 50% de les xifres entre el doble i el triple de l'SMI

Embargament del 60% de les quantitats compreses entre el triple i el quàdruple de l'SMI

Embargament del 75% de les sumes que van del quàdruple al quíntuple de l'SMI

Embargament del 90% de les xifres a partir del quíntuple de l'SMI