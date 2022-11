Membres de la plataforma Stop JJOO han protestat aquest dimecres en contra de les inversions públiques que es destinen a l'esquí alpí i el turisme de neu. Des de l'estació de La Molina (Cerdanya), on han penjat una pancarta en un dels remuntadors situat a la zona del llac, han volgut fer visible com s'està «treballant a contracorrent per fabricar neu per obrir pistes abans del pont», segons ha dit una de les integrants de l'entitat, Marta Ramírez. En aquest sentit, ha denunciat que es destinin «milions» al manteniment i ampliació d'aquestes instal·lacions quan, segons ha assegurat, amb el pas dels anys «quedaran obsoletes i abandonades». Per tot plegat, ha insistit en la necessitat d'apostar per la diversificació econòmica del Pirineu.

Ramírez també ha lamentat que s'estigui produint neu en un any de sequera i de crisi energètica, amb un preu de la llum que està en «nivells desorbitats» i que «molta gent no podrà pagar». Així, considera que cal invertir en serveis públics per a la població que viu al Pirineu i apostar per un model on l'agricultura, la ramaderia i la petita indústria tingui més pes i s'afavoreixin els llocs de feina estables. «No pot ser que entre setmana estiguin els pobles buits i que, en canvi, els caps de setmana i els ponts pugin les masses a consumir», ha conclòs.

Per tot plegat, membres de la plataforma han despenjat una pancarta d'un telecadira amb el lema 'Subvencionar neu, assecar el país'. Des de l'entitat han denunciat que la producció de neu requereix una gran demanda d'aigua. Concretament, i segons han explicat, se'n necessita un metre cúbic per produir-ne 2,5 metres cúbics de neu, més de 300 litres/minut d'aigua. A més, han recordat que fa pocs dies el Govern publicava un decret amb restriccions per la sequera a la conca Ter-Llobregat, la mateixa on hi ha l'estació de La Molina i segons el qual es demanava reduir els consums en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics.

També han afirmat que el consum mitjà estimat dels canons per produir neu és d'uns 30 kilowatts hora per metre cúbic. D'altra banda, han posat de manifest que tot just fa dos dies finalitzava el termini perquè les estacions d'esquí alpí privades (Baqueira Beret, La Masella i el Port del Compte) optessin a un ajut d'1,5 milions d'euros en concepte de subvencions per produir neu.