La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols va celebrar ahir els Premis Cambra 2022 que reconeixen a aquelles empreses de la demarcació que des de la Cambra consideren que s’han distingit dins dels sectors del comerç, la indústria, el turisme i els serveis. En total es van fer entrega de vuit guardons.

El Premi a la inversió turística va ser per a l’empresa Pola Giverola Resort de Tossa de Mar. Per al dinamisme comercial, a l’empresa Blaudeblaus de Tossa de Mar. El Premi a la tradició turística, pel restaurant Can Pou de Vidreres. El Premi a la tradició comercial es va lliurar a l’empresa Teixits Arxer de Sant Feliu de Guíxols. El Premi al desenvolupament sostenible, per l’empresa La Santa Market de Santa Cristina d’Aro. El Premi al projecte social ha estat per la Fundació Eurofirms de Cassà de la Selva. El Premi a la sostenibilitat turística, a l’empresa Goetten Apartamentos de Platja d’Aro. I, finalment, el Premi al dinamisme internacional es va entregar a l’empresa Globalimar Europa de Tossa de Mar.

Els guardons van ser entregats pels diferents alcaldes de cadascun dels municipis que representa la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols: Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Llagostera, Cassà de la Selva i Vidreres.

L’acte, que va tenir lloca al S’Agaró Hotel, es va iniciar amb les intervencions del president Cambra, Eduard Bosch, el subdelegat del govern a Girona, Albert Brámon i de Jordi Camps, diputat de Promoció i desenvolupament econòmic i local de la Diputació de Girona.

Després es va obrir una tertúlia sota el títol «El valor del talent a les empreses», en la qual van participar Albert Corbella, National Leader de Selection by Eurofirms iXavier Albertí, propietari de l’empresa La Selva de Campllong. Finalment, la cloenda de l’acte va ser a carrer de Josep Polanco, Director General dels Serveis Territorials d’Economia a Girona i en representació de la Delegació del Govern.

La Cambra de Comerç de Sant Feliu va instaurar aquests premis l’any 1988. Des de la Cambra expliquen que el seu objectiu és reconèixer el dinamisme i l’antiguitat o trajectòria dels establiments que operen als sectors del comerç, la indústria, el turisme, els serveis i el comerç exterior a la demarcació.