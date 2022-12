La FAO alerta que caldrà un 35% més d’aigua per alimentar el món el 2050

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) ha advertit que, per produir aliments suficients per a la població mundial el 2050, caldrà un 35% més d’aigua dolça. «El 2050, la producció global d’aliments, fibres i pinsos haurà d’augmentar un 50% en comparació dels nivells del 2012 per satisfer la creixent demanda. En condicions normals, això significaria almenys un 35% de recursos addicionals d’aigua dolça», va destacar el director general de la FAO, Qu Dongyu, durant un esdeveniment dedicat a aquest recurs natural.

Per fer aquest càlcul, l’organització va tenir en compte que el sector agrícola consumeix un 72% dels recursos hídrics al planeta. El panell, celebrat a Roma, va establir les bases per a la Conferència de l’Aigua que l’ONU organitzarà a Nova York (EUA) el proper any, en què s’espera aprovar una aliança internacional que englobi governs i sector primari en una nova gestió de l’aigua. Segons les últimes dades de la FAO, més de 2.000 milions de persones viuen a països amb «estrès hídric», és a dir, quan la demanda d’aigua és més alta que la quantitat disponible. Entre ells, uns 700 milions -el 10 % de la població mundial–, ho fan en territoris amb un estrès «crític». Així, l’agència de l’ONU va recordar que aquest any els efectes del canvi climàtic s’han fet notar amb una incidència especial, mitjançant inundacions amb nivells de rècord, ciclons, esllavissades i sequeres a regions de tot el món. A més, la crisi actual de fertilitzants i distribució d’aliments, propiciada per la guerra d’Ucraïna, afecta la població que ja era més vulnerable en l’escassetat de recursos aquàtics, com els petits agricultors. «Aquest any s’han donat nombrosos impactes que han suposat més riscos i inestabilitat al cicle de l’aigua. Necessitem una nova manera de gestionar l’aigua», va explicar Dongyu.