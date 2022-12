hàbits per a una vida financera sana

Tots volem diners per poder tenir un millor nivell de vida, per poder invertir en una propietat, en un cotxe, per anar a sopar a bons restaurants, etc. I després hi ha gent que perquè ha perdut la feina, perquè ha patit una malaltia o un gran canvi inesperat a la vida, realment necessita els diners per pagar les seves factures acumulades.

Per desgràcia, la millor manera de tenir ingressos és amb molt d’esforç i entrega. Les dreceres i les vies ràpides per obtenir diners fàcils són molt escasses. Els ingressos no acostumen a arribar per atzar ni per generació espontània. I per més que et diguin els anuncis a les xarxes socials que es poden guanyar diners fàcils i gairebé sense esforç, no t’estan dient tota la veritat, perquè aquest tipus de fets no passen gairebé mai.

De fet, els que fan aquests tipus de promeses no poden garantir que aconsegueixis diners ràpids. Per tant, en aquest article no trobaràs res pel que fa a:

1. Guanyar molts diners treballant des de casa, sense necessitat de formació i sense horari.

2. Consells sobre com invertir en criptomonedes, a la borsa o en fons privats de capital.

3. Cap negoci que no sigui legal.

4. Com fer-te ric fent allò que t’agrada. No guanyaràs diners dedicant-te als teus hobbies. Això només és possible si el que t’apassiona i et diverteix també ofereix valor a d’altres persones i, a més, aquestes estarien disposades a pagar per això.

5. Com ser influencer o ambaixador de marca.

6. Com retirar-te abans dels 45 anys.

Per a mi només hi ha dues formes de tenir una vida financera sana:

1. Treballant i guanyant-te un sou. Diuen que «el que vol gastar sense mirar el compte corrent, ha de treballar sense mirar el rellotge».

2. Gaudir d’una herència molt substanciosa que et permeti invertir en valors segurs de rendiment moderat.

Partint de la premissa que la majoria no tenim un parent ric, només ens queda treballar i administrar tan bé com sigui possible el salari. Per fer-ho, aquí et deixo uns consells:

1. Fer una llista de totes les despeses que tens t’ajudarà a adonar-te en què estàs gastant els teus diners i quant gastes. Pots usar la tecnologia, ja que hi ha aplicacions mòbils per anotar les despeses.

2. Divideix les despeses en fixes i variables. Les fixes són aquelles que et permeten sobreviure. Les variables són les que es relacionen amb el teu estil de vida. Fer la diferència entre unes i altres t’ajudarà a saber en quines activitats pots evitar gastar diners.

3. Planteja’t com reduir tant com puguis les teves despeses fixes. Gastar menys en les despeses fixes és possible, ja que només has de ser conscient de l’ús que els dones i identificar si hi pots estalviar una mica.

4. Cal distingir entre els capricis i les necessitats, per evitar les compres per impuls o les despeses innecessàries.

5. Crea un fons d’emergències i preveu els riscos. Les emergències poden desfer totes les teves accions per estalviar.

6. No t’endeutis de més. L’ideal és no endeutar-se més enllà del que es pot pagar.

7. No t’endeutis per cobrir altres deutes. Si ja tens deutes, adquirir-ne de nous per pagar els antics no és la millor idea. És cert que hi ha mètodes de refinançament, però la veritat és que han de ser les darreres opcions i han d’anar acompanyades d’una bona anàlisi de les conseqüències associades.

8. Paga els impostos o multes. Assegura’t de reservar prou diners per pagar-los i que puguis fer-ho abans de la data límit.