Un estudi realitzat per l’Observatori contra l’Homofòbia estableix que entre gener i novembre d’aquest any es van produir 16 agressions físiques per LGTBI-fòbia a la província de Girona, una xifra que suposa un augment del 60% respecte el mateix període del 2021, en el qual se’n van produir 10. A Catalunya, aquestes agressions han crescut un 30,2% i superen per primer cop les agressions verbals. De les 225 incidències, 56 són agressions físiques (24,9%) i 53 són verbals (23,5%). Les dades mostren que l’increment d’incidències totals del 2021 -se’n van registrar 284- s’està mantenint. Un 43,5% de les queixes registrades són a la ciutat de Barcelona (98).

Les discriminacions per gaifòbia són les més registrades, seguides de les de transfòbia, que han augmentat un 6,8%. Pel que fa als àmbits, la via pública també continua sent l’espai on més es registren. El president de l’OCH, Eugeni Rodríguez, va assenyalar en roda de premsa que la radiografia del 2022 manté la dinàmica del 2021, un any «extraordinàriament impactant en les violències al col·lectiu LGTBI». D’altra banda, va destacar les agressions al col·lectiu transsexual, que va atribuir a la polarització al voltant dels drets i la «llei trans», i el fet que les agressions físiques en general superin les verbals. Rodríguez va vincular l’augment a la impunitat que sovint es dona als agressors a la banalització de les violències des de certs sectors o al discurs que alimenta l’extrema dreta. Per tot plegat, va fer una crida a les administracions, i en especial a la Generalitat, perquè contribueixin amb més recursos i això permeti, no només atendre casos de discriminació, sinó també treballar a les escoles i fer pedagogia. De fet, el director de l’OCH va lamentar el poc finançament que reben i va assenyalar que al pas que van l’any que ve el finançament privat superarà el públic. Paral·lelament, va celebrar la bona coordinació amb els Mossos d’Esquadra, va aplaudir que hi hagi hagut detencions relacionades amb agressions LGTBI-fòbiques i va assegurar que la majoria de les incidències que els arriben a ells també es denuncien a la policia. Les agressions físiques són els tipus de discriminacions més registrades (24,9%). És una dada significativa, ja que les agressions verbals acostumen a superar les xifres de les físiques. Això tenint en compte que la majoria d’agressions físiques ja són exercides amb verbals.