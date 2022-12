L'associació de comerciants Girona Centre Eix Comercial preveu incrementar les vendes un 5% per la campanya de Nadal. Algunes de les botigues asseguren que pujaran la facturació entre un 10 i un 15%, mentre que d'altres confien en mantenir el mateix volum que l'any passat. La campanya de Nadal és la més forta de l'any pels comerços de proximitat i per això l'associació ha decidit engegar una campanya en què se sortegen xecs regal i tortells de Reis que estan farcits de diners per comprar. El sorteig es farà el 23 de desembre per tal que els clients que hagin obtingut algun dels premis puguin bescanviar els diners abans de Reis. També s'han reprès les activitats infantils amb iglús gegants on els infants trobaran follets contacontes.