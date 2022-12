Alguns treballadors del centre de Bershka Logística a Palafolls es van concentrar dimecres a la zona de descans de la planta, i ho repetiran aquest divendres amb una «xiulada», per exigir a Inditex una revisió salarial.

Des de Comissions Obreres (CCOO) expliquen que dels 12 centres logístics que el grup Inditex té repartits per Espanya Bershka Logística és l’únic al qual no se li aplica la clàusula de revisió salarial vinculada a l’IPC. Asseguren que els centres logístics de Massimo Dutti i Oysho, situats a la mateixa zona, sí que tenen clàusules de revisió salarial anuals vinculades a l’IPC que els permeten recuperar el poder adquisitiu perdut, ja han cobrat els endarreriments de 2021 i tindran revisió en acabar aquest any. Tot i això, afirmen que, segons la direcció de Bershka Logística, aquestes clàusules no són aplicables en aquest centre de treball.

L’empresa va proposar fa una setmana l’abonament en una sola paga entre els mesos de febrer i març de 2024, sense efectes retroactius, de la diferència entre la suma dels increments pactats de l’acord vigent i la suma de l’IPC. En una reunió aquest passat dilluns, el comitè d’empresa va decidir rebutjar aquesta proposta, ja que consideren que «aquesta clàusula que planteja l’empresa no soluciona la pèrdua de poder adquisitiu actual».

El sindicat relata que el comitè d’empresa, format per CCOO, UGT i Fetico, porta des del mes d’agost intentant que la direcció de l’empresa doni alguna solució a la pèrdua de poder adquisitiu que està patint la plantilla. «Els històrics beneficis d’Inditex no només poden servir per omplir les butxaques d’uns quants», denuncien des de CCOO. Aquesta setmana, el comitè va presentar a l’empresa un escrit instant a buscar una solució, tanmateix, encara no han obtingut cap resposta i asseguren que «l’empresa no preveu obrir negociacions en aquest moment, i menys per tractar qüestions econòmiques». «Inditex dona l’esquena als treballadors», afirmen.

Aquesta situació afecta uns 450 treballadors de la planta del grup Inditex a Palafolls. Ainhoa Salvador, secretària general de la Secció Sindical de CCOO de Bershka Logística, explica que si no obtenen cap resposta per part de l’empresa es plantegen «protestes majors com aturades productives o una vaga».

El gran node d’Inditex

El grup Inditex compta amb unes àmplies instal·lacions a l’alt Maresme. Entre Tordera i Palafolls la multinacional espanyola de fabricació i distribució tèxtil té ubicades diverses infraestructures entre les quals es troben tres centres logístics d’algunes de les principals marques del grup, com Bershka, Massimo Dutti i Oysho. En total, l’empresa té repartits dotze centres logístics per tot el territori nacional.