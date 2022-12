El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha xifrat en aproximadament 2.500 milions d'euros la inversió necessària per construir la canonada submarina que ha de transportar hidrogen verd entre Barcelona i Marsella, batejada com a H2Med. Així ho ha anunciat aquest divendres en una compareixença celebrada a Alacant en el marc de la IX Cimera EU-MED9, juntament amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen; el president francès, Emmanuel Macron, i el president de Portugal, António Costa. La previsió és que Espanya, França i Portugal presentin el projecte davant la Comissió Europea abans del pròxim 15 de desembre i així rebre fons europeus, que podrien arribar a cobrir la meitat del cost total de la infraestructura.

Durant la seva intervenció, Sánchez ha subratllat que l'H2Med serà el primer "gran corredor" d'hidrogen de la Unió Europea i que tindrà la capacitat per transportar dos milions de tones anuals, una xifra que equivaldria al 10% del consum d'hidrogen verd al conjunt de la Unió Europea el 2030. Més enllà de reafirmar el compromís amb la neutralitat climàtica, el president del govern espanyol també ha destacat que el projecte de l'H2M és "un exemple de cooperació" de tres països que volen donar "una resposta solidària i compromesa" a la crisi energètica. Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha lloat la iniciativa, tot reconeixent que té el potencial per convertir-se en la "columna vertebral" del sector de l'hidrogen verd a la Unió Europea. Alhora, la dirigent alemanya ha apuntat que la península Ibèrica es pot convertir en un dels 'hubs' energètics més importants en l'àmbit europeu. Canvi de paradigma En el torn d'intervencions, el president de Portugal, António Costa, també ha apuntat que l'H2Med representa un canvi de paradigma per al sector energètic europeu. "Amb això hi haurà un canvi de tendència, perquè ja no serem importadors i reexportadors, sinó que reforçarem la nostra posició com a productors i exportadors d'energia", ha assenyalat. Alhora, el president francès, Emmanuel Macron, ha indicat que la construcció del corredor actuarà com a punt de partida perquè altres països se sumin a la xarxa i presentin nous projectes per expandir el sistema d'interconnexions al continent.