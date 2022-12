El nombre d’hotels en venda creix més d’un 27% a Girona

El nombre d’establiments amb llicència hotelera a la venda a les comarques gironines ha crescut un 27,8%, segons les dades publicades pel portal immobiliari Idealista referents a les xifres a finals d’octubre. Aquest increment fa referència a la compració amb el nombre d’hotels en venda a finals del mateix mes de l’any passat.

Segons les xifres del portal, l’octubre es va tancar amb un total de 69 hotels al mercat a la demarcació de Girona, la província catalana amb més establiments d’aquest tipus en venda per sobre de Barcelona (60), Tarragona (17) i Lleida (5).

Si comparem aquestes xifres amb la resta de demarcacions d’Espanya, només les províncies de Màlaga i Balears, ambdues amb 91 hotels en venda, i Alacant, amb 72, superen a Girona. Pel que fa a la variació interanual, Girona és la segona província catalana on més han augmentat el nombre d’hotels en venda per darrere de Tarragona, que registra un increment del 88,9%. A Lleida les xifres s’han mantingut respecte a l’any passat, mentre que a Barcelona han caigut (-22,1%).

«L’oferta no ha parat de pujar»

A Espanya, el nombre d’establiments amb llicència hotelera a la venda ha crescut un 13,6%, amb 1.079 en total.

«L’oferta amb aquestes característiques no ha parat de créixer des de l’esclat de la pandèmia del coronavirus el març del 2020», asseguren des d’Idealista. El portal immobiliari explica que «tot i que ens trobem lluny de la pressió d’un confinament i d’un estat d’alarma, la situació econòmica continua sent incertesa amb motiu de les conseqüències de la guerra a Ucraïna i els seus efectes sobre una taxa d’inflació disparada a Europa».

El repte dels costos energètics

Els hotelers europeus veuen la crisi energètica com el repte més gran, ja que un 89% considera els costos energètics com un dels reptes més grans a què s’enfronten des del sector, segons un informe de Statista, en col·laboració amb Booking.com recollit per Idealista, realitzat aquesta tardor i que va abastar a 23 països.

A més, als hotelers també els preocupa la situació econòmica general (56%), així com els costos de personal (55%). A Espanya, les polítiques governamentals també són motiu de preocupació, i és que el 68% dels enquestats espanyols consideren que aquestes polítiques són importants en certa manera, «però s’espera que les seves repercussions seran més aviat negatives», segons detalla el portal immobiliari.

Tot i això, l’informe ressalta que les cadenes es mostren sistemàticament millor que els hotels independents i tenen una perspectiva financera més optimista en una àmplia gamma d’indicadors, ja sigui el preu de les habitacions, l’ocupació, l’accés al capital o els plans d’inversió.

D’altra banda, els hotelers no veuen a la digitalització un obstacle, perquè la majoria (59%) dels enquestats considera que la seva preparació per a la transformació digital és bona o molt bona, mentre que només el 12% està insatisfet amb els seus esforços de digitalització. El màrqueting a les xarxes socials apareix com el repte més gran en el procés de transformació digital.

Pel que fa a la sostenibilitat, els hotelers europeus es mostren més prudents. Només dos de cada cinc enquestats es consideren ben preparats per als reptes de la sostenibilitat i la descarbonització.

El 45% dels hotels amb 250 o més empleats es consideren preparats o molt preparats per fer front als reptes relacionats amb la sostenibilitat, mentre que el 35% dels hotels,10 punts per sota respecte als grans establiments, amb menys de nou empleats opinen el mateix.