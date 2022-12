Les vendes de cotxes de segona mà van caure un 7% a les comarques gironines el mes de novembre, una tendència contrària a la registrada en el conjunt de Catalunya. Segons dades de la Fecavem, el mes passat es van vendre 3.155 vehicles d’ocasió a les comarques gironines. Es preveu tancar l’any amb uns 35.000 cotxes d’aquesta tipologia, una xifra similar a la de l’any passat.

En el conjunt de Catalunya, el pronòstic, a falta de poques setmanes per tancar el 2022, és que es freguin les 285.000 unitats venudes. La relació vehicle usat i nou ha passat del 2,2 en l’any 2020 a 2,8 usats per un de nou aquest any, una dada que, segons la Fecavem, «posa de relleu l’interès creixent del mercat usat».

La patronal també destaca que aquest mes han pujat les vendes de turismes de menys d’un any coneguts com a automatriculats, una dada que suposa un canvi de tendència. «S’està produint una recuperació de l’estoc de turismes per la millora de lliuraments de turismes nous», apunta Fecavem que també destaca que la mitjana de preus modera el seu creixement interanual.