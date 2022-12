Germans Cañet Xirgu, amb seu a Cassà de la Selva, ha creat un prototip de formigó biodegradable per revalorar els encenalls de fusta de palets i els àrids de residus de les construccions i les demolicions. Es tracta d’un formigó no estructural que s’utilitza per aportar volum i resistència i que en funció de la seva formulació permet que es degradi de forma controlada. Inicialment s’ha dissenyat per aplicar-se en forma de panells o blocs en talussos de carreteres amb pendents.

Segons el CEO de l’empresa, Jordi Cañet, «tot i disposar de les mateixes propietats que l’original, la fusta reciclada no té tanta sortida comercial al mercat, així que l’hem unit amb els àrids per crear un formigó readaptat fet amb matèries reciclades i amb una petjada de CO2 negativa». A més, afegeix, «amb aquest nou producte no només donem un segon ús a materials ja reciclats, com la fusta o els àrids, sinó que a més tanquem el seu cicle de vida perquè es descomponen seguint el procés natural biològic». Segons Cañet, «es produeix la paradoxa que fabriquem formigons reciclats d’alta resistència i ara investiguem les propietats i aplicacions de formigons biodegradables». «No només donem un segon ús a materials ja reciclats, com la fusta o els àrids, sinó que a més tanquem el seu cicle de vida perquè es descomponen seguint el procés natural biològic» Pel que fa a l’aplicació del formigó biodegradable en talussos de carretera, el CEO destaca que «s’aplica molt més ràpidament que la col·locació de blocs tradicionals, s’integra al mateix sòl una vegada descompost originant zero residus i permet que la vegetació creixi a través seu». La companyia, que està desenvolupant el projecte a la seva planta de Cassà de la Selva, té previst obrir i consolidar una nova línia de negoci basada en l’economia circular una vegada hagi comprovat que el prototip és escalable en àmbit industrial. Fundada el 1955, Germans Cañet Xirgu, disposa d’una plantilla de més de 45 professionals i, a més del reciclatge de residus de la construcció, es dedica a la recuperació de la fusta i la comercialització de l’estella i d’àrids, així com a la fabricació de formigó, entre d’altres. El projecte de Germans Cañet Xirgu ha comptat amb el suport d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball- i l’Agència de Residus de Catalunya, en el marc de la línia d’ajuts Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental que destina fins a 150.000 euros per empresa amb l’objectiu d’accelerar l’economia circular a Catalunya a través de nous projectes d’R+D. Des del 2018 aquesta línia d’ajut ha destinat quasi 5 milions d’euros a 46 empreses que han invertit més de 12,2 milions d’euros en projectes d’R+D en aquest àmbit.